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美48州面臨嚴重乾旱 亞利桑納州仙人掌提前開花

編譯彭馨儀／即時報導
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氣象資料顯示，美國本土48州超過61%地區正處於中度至極度乾旱狀態。圖為上月底科...
氣象資料顯示，美國本土48州超過61%地區正處於中度至極度乾旱狀態。圖為上月底科羅拉多州華登市一處池塘已完全乾涸。(美聯社)

氣象資料顯示，美國本土48州正面臨破紀錄乾旱。專家表示，這對即將到來的野火季、食品價格及西部地區的供水問題都是壞兆頭。

美聯社報導，乾旱監測(Drought Monitor)資料顯示，本土48州超過61%地區處於中度至極度乾旱狀態，其中包括東南部97%及西部約三分之二的土地。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)的「帕默乾旱指數」(Palmer Drought Severity Index)創下自1895年有紀錄以來3月份最高，當月也是史上第三乾旱月份，僅次於1934年7月與8月著名的塵暴時期(Dust Bowl)。

創紀錄高溫讓西部大部分地區在年初降雪量就異常偏低，而降雪主要是讓夏季蓄水。全國防旱中心(National Drought Mitigation Center)氣候學者福克斯(Brian Fuchs)表示，從德州一直到東岸南部地區的另一場乾旱與噴射氣流將風暴推向更北有關，而這場乾旱恰好與西部地區的情況重疊。

NOAA計算得出，德州東部一個月內需要19吋降雨量才能緩解乾旱，而東南部大部分地區則需要超過1呎的降雨量才能解決缺水問題。

福克斯說，「目前，全國61%的地區處於乾旱狀態，而且這一比率在今年一直在增加。我們很少看到像今年春天全國如此大面積地區都處於這種乾旱狀態。」

再來要看衡量大氣乾燥程度的蒸氣壓差(VPD)。VPD越高，空氣越乾。洛杉磯加州大學(UCLA)水文氣候學者威廉斯(Park Williams)表示，目前西部地區的VPD比正常高出77%，比先前1月至3月的歷史最高紀錄高出25%以上。過往乾旱是在夏季而非春季達到高峰。

威廉斯說，「野火往往對高溫及乾旱呈指數級增長。氣溫每升高1度，野火規模就會更大。」

亞利桑納州的仙人掌都提前數月開花，已經有多座水庫傳出缺水。

耶魯大學氣候通訊(Yale Climate Connections)氣象學者馬斯特斯(Jeff Masters)表示，預計今年夏季恐出現超級聖嬰(El Nino)，極端高溫與嚴重乾旱，不止美國歉收，可能還會威脅全球糧食價格。

亞利桑納州 德州

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