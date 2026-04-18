美48州面臨嚴重乾旱 亞利桑納州仙人掌提前開花

氣象資料顯示，美國本土48州超過61%地區正處於中度至極度乾旱狀態。圖為上月底科羅拉多州華登市一處池塘已完全乾涸。(美聯社)

氣象資料顯示，美國本土48州正面臨破紀錄乾旱。專家表示，這對即將到來的野火季、食品價格及西部地區的供水問題都是壞兆頭。

美聯社報導，乾旱監測(Drought Monitor)資料顯示，本土48州超過61%地區處於中度至極度乾旱狀態，其中包括東南部97%及西部約三分之二的土地。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)的「帕默乾旱指數」(Palmer Drought Severity Index)創下自1895年有紀錄以來3月份最高，當月也是史上第三乾旱月份，僅次於1934年7月與8月著名的塵暴時期(Dust Bowl)。

創紀錄高溫讓西部大部分地區在年初降雪量就異常偏低，而降雪主要是讓夏季蓄水。全國防旱中心(National Drought Mitigation Center)氣候學者福克斯(Brian Fuchs)表示，從德州 一直到東岸南部地區的另一場乾旱與噴射氣流將風暴推向更北有關，而這場乾旱恰好與西部地區的情況重疊。

NOAA計算得出，德州東部一個月內需要19吋降雨量才能緩解乾旱，而東南部大部分地區則需要超過1呎的降雨量才能解決缺水問題。

福克斯說，「目前，全國61%的地區處於乾旱狀態，而且這一比率在今年一直在增加。我們很少看到像今年春天全國如此大面積地區都處於這種乾旱狀態。」

再來要看衡量大氣乾燥程度的蒸氣壓差(VPD)。VPD越高，空氣越乾。洛杉磯加州大學(UCLA)水文氣候學者威廉斯(Park Williams)表示，目前西部地區的VPD比正常高出77%，比先前1月至3月的歷史最高紀錄高出25%以上。過往乾旱是在夏季而非春季達到高峰。

威廉斯說，「野火往往對高溫及乾旱呈指數級增長。氣溫每升高1度，野火規模就會更大。」

連亞利桑納州 的仙人掌都提前數月開花，已經有多座水庫傳出缺水。

耶魯大學氣候通訊(Yale Climate Connections)氣象學者馬斯特斯(Jeff Masters)表示，預計今年夏季恐出現超級聖嬰(El Nino)，極端高溫與嚴重乾旱，不止美國歉收，可能還會威脅全球糧食價格。