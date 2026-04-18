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ICE代理局長里昂斯5月離職 轉任私企

記者顏伶如／綜合報導
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ICE代理局長里昂斯（左）將於5月31日離職，轉往私人企業發展。（歐新社）
ICE代理局長里昂斯（左）將於5月31日離職，轉往私人企業發展。（歐新社）

媒體報導，移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)已提出辭呈，將於5月31日離職，轉往私人企業任職。里昂斯掌理ICE期間，執行川普總統政策，在全美各大城市大規模掃蕩與鎮壓移民，最受爭議的案例包括兩名美國公民古德(Renee Good)、普雷蒂(Alex Pretti)先後在明尼亞波利斯遭到移民執法探員開槍擊斃，川普政府在民意高度反彈之下開始縮減行動規模。

川普去年1月二度就任之後，白宮雷厲風行查緝無證移民且擴大逮捕，當時的ICE代理局長維泰洛(Caleb Vitello)到職一個月便遭批評辦事不力，於2025年2月遭到撤換。里昂斯在3月接任ICE代理局長。

擁有刑事司法碩士學位的里昂斯1993年進入空軍，曾在韓國、東南亞和歐洲服役。1999年退伍後，進入佛羅里達州地方執法機構工作。九一一恐攻事件後，里昂斯重新入伍，在中央特種作戰司令部(Special Operations Command Central)擔任反恐聯絡官，期間曾派駐海外，2007年退伍加入ICE。

過去幾年，里昂斯在ICE官運亨通，曾任波士頓地方辦公室負責人，後來獲得前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)青睞，出任指揮各地移民查緝行動的ICE代理副局長。

新任國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)在社群網站X發表聲明表示，里昂斯將於5月31日離職，轉入私人部門發展。

穆林在聲明中感謝里昂斯「重新啟動了一個過去四年來不准執行任務的機構。」並指出在里昂斯的領導下，美國社區變得更加安全。

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