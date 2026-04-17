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台積電魏哲家獲選「時代」百大人物 花滑劉美賢也上榜

記者雷光涵／綜合報導
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時代雜誌評選百大影響力人物，台積電董事長魏哲家上榜，該雜誌推崇他讓下一代AI超級...
時代雜誌評選百大影響力人物，台積電董事長魏哲家上榜，該雜誌推崇他讓下一代AI超級電腦得以成形。(歐新社)

時代雜誌（TIME）日前公布「2026 年百大影響力人物」（TIME100）名單，從政治、科技、娛樂到體育等多個領域，選出過去一年最具全球影響力的代表人物。今年名單除了再次聚焦各國領袖與國際權力核心人物，也特別凸顯AI、半導體、流行文化與運動明星在新時代的跨界影響力。

在政治人物方面，2026年TIME100依舊由多位牽動全球局勢的領袖領銜。川普總統第二任期上任後，在過去一年不僅推動大規模減稅、祭出廣泛關稅，也在移民、治安與對外軍事行動上展現強勢作風，進一步改變全球市場、盟友關係與國際政治的運作方式。

中國國家主席習近平同樣名列榜單，該雜誌指出，他近年持續強化中國對國家體系的掌控，並透過稀土、貿易協議與人民幣國際化等布局，試圖重塑全球治理秩序。

日本首相高市早苗則因成為日本首位女性首相而備受矚目，該雜誌形容這是日本政治的歷史性時刻，也象徵長年由男性主導的政治結構出現重大突破。

在領導者（Leaders）類中，還有以色列總理內唐亞胡、教宗良14世、美國國務卿魯比歐等人。

企業領袖方面，台積電董事長魏哲家上榜，推薦文由Nvidia輝達（另稱英偉達）董事長黃仁勳執筆，稱讚魏哲家洞察世界邁向AI優先的運算時代，推動台積電打造整合式晶片系統，帶領台積電從先進製程一路推進到複雜3D封裝與矽光子整合，讓下一世代AI超級電腦得以成形。科技業谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）、英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）也入榜。

今年TIME100其他值得注意的重要人物還包括：美國時裝品牌Ralph Lauren創辦人、從演藝人員成功轉型為設計師的維多莉亞·貝克漢（Victoria Beckham）、華裔滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）、韓裔女子單板滑雪女將金善（Chloe Kim）、南韓女團BLACKPINK成員Jennie等人。

中國國家主席習近平（上左）、日本首相高市早苗（上中）登上時代雜誌百大影響力人物榜...
中國國家主席習近平（上左）、日本首相高市早苗（上中）登上時代雜誌百大影響力人物榜。（取材自時代雜誌官網）

黃仁勳 英特爾 劉美賢

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