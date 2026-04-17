我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名ICE探員因涉嫌在高速公路上對其他車輛內民眾舉槍威嚇，已被明尼蘇達州檢方控以...
一名ICE探員因涉嫌在高速公路上對其他車輛內民眾舉槍威嚇，已被明尼蘇達州檢方控以兩項持槍攻擊重罪，且全國通緝。圖為ICE探員所駕駛的無標誌休旅車。(路透)

明尼蘇達州檢方16日表示，一名聯邦移民官員因涉嫌在高速公路上對汽車內民眾舉槍威嚇，已被控以兩項持槍攻擊重罪，目前已遭全國通緝。此案被視為聯邦政府在明州移民執法行動升級以來，首宗州政府針對聯邦執法人員提出的刑事起訴。

據美聯社報導，明州亨內平郡(Hennepin)檢察官莫里亞蒂(Mary Moriarty)表示，被告為35歲的移民暨海關執法局(ICE)探員摩根(Gregory Donnell Morgan Jr.)。起訴書指出，摩根於2月5日駕駛一輛未標記的休旅車，在高速公路路肩行駛時，突然朝另一輛車靠近，隨後便朝車內兩人舉槍示警。

莫里亞蒂在記者會上強調，「在明尼蘇達州，違反法律的聯邦探員並沒有所謂的絕對豁免權。」她並指出該名官員的行為已完全超出聯邦職權範圍。

法院文件顯示，事件發生於2月5日，當時摩根結束勤務準備返回辦公室途中，受害駕駛與前座乘客報警表示，一輛無標誌的休旅車突然併行，車內駕駛搖下車窗並持手槍指向兩人。受害者向調查人員表示，當時極度恐懼，以為是「瘋子在路上對人亂瞄準」。對此，摩根向巡警辯稱，是對方車輛突然超車切入導致他「擔心自身及他人安全」才拔槍高喊「警察！停車！」，但檢方指出，受害者車窗緊閉且車身上無任何執法標識，根本無法辨識其身分。另外，摩根當時也並非在執行任何法律任務或應對緊急狀況。

此案發生之際，正值川普政府與明州官員對立日益加劇。當時的司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)更早前曾警告，若地方官員逮捕執行職務的聯邦探員，司法部可能反過來對地方官員進行調查。對此，莫里亞蒂表示並不擔心並直言說，「若有人違反本州法律，我們一定會追究責任。」

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)憲法學教授格哈特(Michael Gerhardt)分析，聯邦官員雖在職務範圍內享有豁免權，但隨意亮槍威脅民眾顯然有濫用權力之嫌。被告目前面臨全國通緝，若罪名成立，每項攻擊罪名最高可判處七年監禁。

明州 移民 明尼蘇達州

上一則

阿提米絲2號太空人回顧返程 隔熱罩損耗引關注

下一則

人口老化…「帶薪家庭照顧」需求漸增 福利成留才關鍵

延伸閱讀

控開車衝撞 ICE北加開槍射擊黑幫成員

控開車衝撞 ICE北加開槍射擊黑幫成員
破門逮捕苗族歸化公民 明州查ICE是否涉綁架

破門逮捕苗族歸化公民 明州查ICE是否涉綁架
無視伊州禁令 ICE仍在芝法院逮人

無視伊州禁令 ICE仍在芝法院逮人
向歐海爾機場ICE探員吐口水 芝城大學生遭控重罪

向歐海爾機場ICE探員吐口水 芝城大學生遭控重罪

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕