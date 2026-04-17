開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權

一名ICE探員因涉嫌在高速公路上對其他車輛內民眾舉槍威嚇，已被明尼蘇達州檢方控以兩項持槍攻擊重罪，且全國通緝。圖為ICE探員所駕駛的無標誌休旅車。(路透)

明尼蘇達州 檢方16日表示，一名聯邦移民 官員因涉嫌在高速公路上對汽車內民眾舉槍威嚇，已被控以兩項持槍攻擊重罪，目前已遭全國通緝。此案被視為聯邦政府在明州 移民執法行動升級以來，首宗州政府針對聯邦執法人員提出的刑事起訴。

據美聯社報導，明州亨內平郡(Hennepin)檢察官莫里亞蒂(Mary Moriarty)表示，被告為35歲的移民暨海關執法局(ICE)探員摩根(Gregory Donnell Morgan Jr.)。起訴書指出，摩根於2月5日駕駛一輛未標記的休旅車，在高速公路路肩行駛時，突然朝另一輛車靠近，隨後便朝車內兩人舉槍示警。

莫里亞蒂在記者會上強調，「在明尼蘇達州，違反法律的聯邦探員並沒有所謂的絕對豁免權。」她並指出該名官員的行為已完全超出聯邦職權範圍。

法院文件顯示，事件發生於2月5日，當時摩根結束勤務準備返回辦公室途中，受害駕駛與前座乘客報警表示，一輛無標誌的休旅車突然併行，車內駕駛搖下車窗並持手槍指向兩人。受害者向調查人員表示，當時極度恐懼，以為是「瘋子在路上對人亂瞄準」。對此，摩根向巡警辯稱，是對方車輛突然超車切入導致他「擔心自身及他人安全」才拔槍高喊「警察！停車！」，但檢方指出，受害者車窗緊閉且車身上無任何執法標識，根本無法辨識其身分。另外，摩根當時也並非在執行任何法律任務或應對緊急狀況。

此案發生之際，正值川普政府與明州官員對立日益加劇。當時的司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)更早前曾警告，若地方官員逮捕執行職務的聯邦探員，司法部可能反過來對地方官員進行調查。對此，莫里亞蒂表示並不擔心並直言說，「若有人違反本州法律，我們一定會追究責任。」

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)憲法學教授格哈特(Michael Gerhardt)分析，聯邦官員雖在職務範圍內享有豁免權，但隨意亮槍威脅民眾顯然有濫用權力之嫌。被告目前面臨全國通緝，若罪名成立，每項攻擊罪名最高可判處七年監禁。