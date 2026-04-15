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美國會圖書館「桂冠詩人」施家彰 獲續任1年

記者胡玉立／綜合報導
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華裔詩人施家彰14日獲國會圖書館再續任美國桂冠詩人一年。圖為施家彰2019年11...
華裔詩人施家彰14日獲國會圖書館再續任美國桂冠詩人一年。圖為施家彰2019年11月在紐約參加國家圖書獎頒獎活動。(美聯社)

國會圖書館(Library of Congress)任命華裔詩人施家彰(Arthur Sze)，續任美國桂冠詩人(U.S. Poet Laureate)，任期一年。

施家彰14日聲明表示，他將啟動「文字連接世界」(Words Bridging Worlds)專案計畫，帶著自己的書巡迴多個城市，透過朗誦、討論和工作坊等活動，慶祝詩歌與詩歌翻譯。

現年75歲的施家彰生於紐約、雙親來自中國，在國際文壇享有盛譽。他的最新作品、詩歌翻譯指南《瞬息世界》(Transient Worlds)也在14日問世；該作品以全球詩歌翻譯為核心，涵蓋近2000年世界各地的經典作品，將全球分成15區，聚焦特定詩作的多版本翻譯比較及討論。

去年9月國會圖書館首次宣布施家彰為第25任美國桂冠詩人時，正值國家圖書館動盪時期。川普總統去年上台後，5月宣布開除國會圖書館女性非裔館長海頓(Carla Hayden)，國會圖書館基本上淡出公眾視野，但持續舉辦國家圖書節(National Book Festival)等傳統活動。

海頓離職後，白宮任命時任副司法部長布蘭奇(Todd Blanche)為代理館長。但國會圖書館發布任命施家彰的各項公告均顯示，代理館長為長期擔任圖書館官員的紐倫(Robert Randolph Newlen)。

紐倫14日聲明表示，「施家彰透過展示他創作及翻譯詩歌的獨特過程與視角，為我們打開了詩歌的世界。他也鼓勵學生和社會大眾，嘗試創作和翻譯詩歌。」

施家彰2024年獲國會圖書館終身成就獎。他的詩集「玻璃星座」(The Glass Constellation)與「視線」(Sight Lines)等曾獲國家圖書獎(National Book Award)、「羅盤玫瑰」(Compass Rose)入圍普立茲獎(Pulitzer Prize)。

施家彰之前的歷任美國桂冠詩人包括喬伊．哈喬(Joy Harjo)、品司基(Robert Pinsky)以及比利．柯林斯(Billy Collins)等。

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