摘脾臟卻誤摘肝臟致病人死亡 佛州醫師被控殺人

佛州醫師沙克諾夫斯基摘錯器官，導致病人死亡，被控過失殺人。(佛州沃爾頓郡警長辦公室刑事照)

佛州 醫師摘錯器官，要摘脾臟卻誤摘肝臟，導致病人死亡，被控過失殺人。

每日郵報(Daily Mail)報導，醫師沙克諾夫斯基(Thomas Shaknovsky)於13日被控二級過失殺人罪(誤殺)，在佛州美麗華海灘(Miramar Beach)被捕，目前仍被關押在沃爾頓郡監獄((Walton County Jail)。

2024年8月18日，70歲的阿拉巴馬州 男子布萊恩(William Bryan)和妻子貝弗莉(Beverly Bryan)在佛州翡翠海岸(Emerald Coast)度假，突然腹痛送醫，接受脾臟切除手術。

手術室人員擔心沙克諾夫斯基沒有能力進行複雜的脾臟切除手術，加上手術時間較晚，醫護人員嚴重不足，但是沙克諾夫斯基仍執意進行。

沃爾頓郡(Walton County)警長辦公室表示，沙克諾夫斯基在腹腔鏡手術中誤將布萊恩的肝臟而非脾臟切除，導致大量失血，患者在手術台上死亡。

沙克諾夫斯基聲稱發現脾動脈瘤，起初說能夠控制，之後又說從未控制住，而動脈瘤破裂導致嚴重出血，布萊恩心臟驟停15分鐘後，沙克諾夫斯基為了止血，才決定切除脾臟。

家屬律師札札爾(Joe Zarzaur)表示，醫師說法前後矛盾。

法醫表示，沒有任何證據表明布萊恩曾有動脈瘤，確認布萊恩的死因是手術過程中，沙克諾夫斯基切斷人體最大的靜脈、也就是下腔靜脈，最終導致布萊恩死亡。

沙克諾夫斯基聲稱，布萊恩的肝臟位置異常，造成他的手術失誤。

但屍檢報告指出，布萊恩的脾臟完好無損且位置正常。沙克諾夫斯基切除布萊恩的肝臟，重達2106克。即使是腫大的脾臟，重量也只有400到500克，大約只有正常肝臟的四分之一。

曾是護理師的貝弗莉表示，她希望沙克諾夫斯基因其罪行被定罪，以防止他將來繼續行醫。

沙克諾夫斯基先前曾發生過誤切胰臟而非腎上腺的事件。

布萊恩去世後，沙克諾夫斯基已被阿拉巴馬州和佛州禁止行醫。