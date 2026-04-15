我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

加州國會議員史沃威爾性侵 第5名女現身指控受害「以淚洗面多年」

編譯王若馨／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德魯斯(左)在比佛利山莊與律師布倫(右)一同召開記者會，指控史沃威爾2018年對...
德魯斯(左)在比佛利山莊與律師布倫(右)一同召開記者會，指控史沃威爾2018年對她下藥並強暴她。後為德魯斯和史沃威爾的合照。(美聯社)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)等媒體14日再爆料報導，第五名女性出面指控加州國會議員史沃威爾(Eric Swalwell)涉及性侵。

洛娜‧德魯斯(Lonna Drewes)在比佛利山莊由律師莎莉．布倫(Lisa Bloom)陪同舉行記者會，指控史沃威爾2018年對她下藥並強暴她。

「他強暴了我，還掐住我的脖子，我在被掐住時失去知覺，以為自己會死。」她說：「我沒有同意任何性行為。」

德魯斯當時從事模特兒工作，並曾考慮從政。她表示，史沃威爾向她提供了一些她認為有助於事業發展的人脈資源。

她回憶，兩人第三次見面時，原本計畫一同出席政治活動，後來史沃威爾去他飯店房間拿文件，她懷疑對方在她的飲料裡下了藥，因為她只喝了一杯酒後就失去意識。

洛娜‧德魯斯14日在加州記者會上傷心指控遭國會議員史沃威爾性侵。(路透)
洛娜‧德魯斯14日在加州記者會上傷心指控遭國會議員史沃威爾性侵。(路透)

德魯斯說，這起強暴案對她造成長期心理創傷，使她必須接受心理治療，事發後，她出於恐懼不敢發聲，她說：「我當時不想活了，我以淚洗面好幾年。」

她出示兩人之前的合照作為佐證，並表示很快就會向執法部門報案。

德魯斯表示她並未接受強暴檢驗，但將這起性侵事件告知身邊親近的人，並記錄在她的日記中。她說，自己也曾在康乃狄克州一間性侵害中心的治療諮商中提及這起強暴事件。

律師布倫表示，這些日記紀錄加上簡訊與照片，將被納入即將提交給洛杉磯縣警局的報告中。

即使史沃威爾13日突然宣布將辭去眾議員職務，針對其不當性行為的指控仍持續擴大。之前已有四名女性指控他性犯罪，其中第二名受害者14日上午接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪公開發聲，對他提出更多指控。史沃威爾縱然離開國會席位，仍可能面臨相關刑事罪名。

遭到性侵指控的民主黨的加州國會議員史沃威爾13日宣布將辭去國會議員。(路透)
遭到性侵指控的民主黨的加州國會議員史沃威爾13日宣布將辭去國會議員。(路透)

舊金山紀事報上周最先爆料報導七任加州國會議員的史沃威爾涉及性侵，CNN跟進報導。國會也展開調查，已有共和黨國會議員提案要驅逐史沃威爾，離開國會。史沃威爾多次公開否認，但他在日前宣布停止民主黨加州州長的競選活動，13日再正式宣布將辭去國會議員。

眾院操守委員會(United States House Committee on Ethics)13日宣布對史沃威爾展開調查。但德魯斯表示：「一旦他辭職，操守委員會將不再對他擁有管轄權，也就無法懲處他。」

律師莎拉．艾薩利(Sara Azari)代表史沃威爾發表聲明，表示他「斷然否認所有針對他的不當行為與性侵指控。」她並承諾，將「對那些策劃這場卑劣謊言行動的相關人士，採取一切可行的法律途徑加以追究。」

民主黨 康乃狄克州 史沃威爾

上一則

勁球彩券國際化 英國今夏可投注 總獎金增加快 兩地頭獎金額相同

下一則

「764」網路暴力集團 針對兒童施虐 FBI示警 透過網路逼交露骨材料或直播自殘 全國調查逾450宗案件

延伸閱讀

大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 曾有5000病患稱受害

大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 曾有5000病患稱受害
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星忍20年曝光猥褻細節 稱當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星忍20年曝光猥褻細節 稱當場吐了
阿拉米達縣地檢長 審查史沃威爾性侵指控

阿拉米達縣地檢長 審查史沃威爾性侵指控
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我