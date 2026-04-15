加州國會議員史沃威爾性侵 第5名女現身指控受害「以淚洗面多年」

德魯斯(左)在比佛利山莊與律師布倫(右)一同召開記者會，指控史沃威爾2018年對她下藥並強暴她。後為德魯斯和史沃威爾的合照。(美聯社)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)等媒體14日再爆料報導，第五名女性出面指控加州國會議員史沃威爾 (Eric Swalwell)涉及性侵。

洛娜‧德魯斯(Lonna Drewes)在比佛利山莊由律師莎莉．布倫(Lisa Bloom)陪同舉行記者會，指控史沃威爾2018年對她下藥並強暴她。

「他強暴了我，還掐住我的脖子，我在被掐住時失去知覺，以為自己會死。」她說：「我沒有同意任何性行為。」

德魯斯當時從事模特兒工作，並曾考慮從政。她表示，史沃威爾向她提供了一些她認為有助於事業發展的人脈資源。

她回憶，兩人第三次見面時，原本計畫一同出席政治活動，後來史沃威爾去他飯店房間拿文件，她懷疑對方在她的飲料裡下了藥，因為她只喝了一杯酒後就失去意識。

洛娜‧德魯斯14日在加州記者會上傷心指控遭國會議員史沃威爾性侵。(路透)

德魯斯說，這起強暴案對她造成長期心理創傷，使她必須接受心理治療，事發後，她出於恐懼不敢發聲，她說：「我當時不想活了，我以淚洗面好幾年。」

她出示兩人之前的合照作為佐證，並表示很快就會向執法部門報案。

德魯斯表示她並未接受強暴檢驗，但將這起性侵事件告知身邊親近的人，並記錄在她的日記中。她說，自己也曾在康乃狄克州 一間性侵害中心的治療諮商中提及這起強暴事件。

律師布倫表示，這些日記紀錄加上簡訊與照片，將被納入即將提交給洛杉磯縣警局的報告中。

即使史沃威爾13日突然宣布將辭去眾議員職務，針對其不當性行為的指控仍持續擴大。之前已有四名女性指控他性犯罪，其中第二名受害者14日上午接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪公開發聲，對他提出更多指控。史沃威爾縱然離開國會席位，仍可能面臨相關刑事罪名。

遭到性侵指控的民主黨的加州國會議員史沃威爾13日宣布將辭去國會議員。(路透)

舊金山紀事報上周最先爆料報導七任加州國會議員的史沃威爾涉及性侵，CNN跟進報導。國會也展開調查，已有共和黨國會議員提案要驅逐史沃威爾，離開國會。史沃威爾多次公開否認，但他在日前宣布停止民主黨 加州州長的競選活動，13日再正式宣布將辭去國會議員。

眾院操守委員會(United States House Committee on Ethics)13日宣布對史沃威爾展開調查。但德魯斯表示：「一旦他辭職，操守委員會將不再對他擁有管轄權，也就無法懲處他。」

律師莎拉．艾薩利(Sara Azari)代表史沃威爾發表聲明，表示他「斷然否認所有針對他的不當行為與性侵指控。」她並承諾，將「對那些策劃這場卑劣謊言行動的相關人士，採取一切可行的法律途徑加以追究。」