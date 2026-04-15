「764」網路暴力集團 針對兒童施虐 FBI示警 透過網路逼交露骨材料或直播自殘 全國調查逾450宗案件

聯邦調查局警告，被稱為「764」的暴力極端主義網路集團，持續透過網路活動，脅迫操縱弱勢群體，受害者主要是未成年人。(示意圖，美聯社)

聯邦調查局(FBI )警告，被稱為「764」的暴力極端主義網路集團，持續透過網路活動，脅迫操縱弱勢群體，受害者主要是未成年人；他們常被迫製作及交出露骨材料內容或直播自殘、虐待動物等危險行為。全美已有逾450起案件正在調查中，當局將這些活動定調為國內恐怖主義。

亞特蘭大 警方和FBI表示，與「764」網路集團相關、針對兒童施虐的活動和案件數量，正在全美激增，情況令人擔憂；青少年日益成為網路攻擊目標，家長、老師和監護人應保持警惕。亞特蘭大警方表示，目前該市有5起調查案可能與「764」有關。FBI聲稱，喬治亞州已收到50條可靠線索。

聯邦當局指出，「764」網路集團透過建立信任或戀愛關係，誘騙受害者後再施加威脅、勒索和剝削。受害者常被迫製作露骨內容或進行自殘、虐待動物或其他危險行為，然後再被用來進一步控制受害者。還有些受害者被迫刺青刻下符號或名字，向施虐者表達忠誠。

加拿大廣播公司(CBC)調查發現，「764」網路活動遍及北美各地包括德州 、佛州及加拿大；犯罪者利用遊戲平台和聊天室誘騙受害者，有的案件是多名犯罪者共同參與剝削同一受害者，增加受害者受虐程度和脫逃難度。

美國執法部門已將「764」集團與部分刑事案相關連，其中包括佛州多起持有和傳播兒童性虐待材料案。

調查顯示，該網絡組織嚴密，成員活躍於社群媒體平台、遊戲應用程式和年輕人常用的即時通訊服務；活動橫跨多州和國界。受害者通常為10至17歲，但也有通報受害者年僅9歲。

FBI警告，犯罪分子常以敲詐勒索手段，威脅發布露骨內容，並使用「人肉搜尋」或「釣魚執法」恐嚇受害者。部分集團成員會在Roblox和Minecraft等兒童常去互動的平台，尋找受害者。喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)已對備受爭議的兒童遊戲平台Roblox展開調查，以確定該平台是否採取足夠措施來保護兒童免受剝削。