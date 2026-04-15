我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

「764」網路暴力集團 針對兒童施虐 FBI示警 透過網路逼交露骨材料或直播自殘 全國調查逾450宗案件

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局警告，被稱為「764」的暴力極端主義網路集團，持續透過網路活動，脅迫操...
聯邦調查局警告，被稱為「764」的暴力極端主義網路集團，持續透過網路活動，脅迫操縱弱勢群體，受害者主要是未成年人。(示意圖，美聯社)

聯邦調查局(FBI)警告，被稱為「764」的暴力極端主義網路集團，持續透過網路活動，脅迫操縱弱勢群體，受害者主要是未成年人；他們常被迫製作及交出露骨材料內容或直播自殘、虐待動物等危險行為。全美已有逾450起案件正在調查中，當局將這些活動定調為國內恐怖主義。

亞特蘭大警方和FBI表示，與「764」網路集團相關、針對兒童施虐的活動和案件數量，正在全美激增，情況令人擔憂；青少年日益成為網路攻擊目標，家長、老師和監護人應保持警惕。亞特蘭大警方表示，目前該市有5起調查案可能與「764」有關。FBI聲稱，喬治亞州已收到50條可靠線索。

聯邦當局指出，「764」網路集團透過建立信任或戀愛關係，誘騙受害者後再施加威脅、勒索和剝削。受害者常被迫製作露骨內容或進行自殘、虐待動物或其他危險行為，然後再被用來進一步控制受害者。還有些受害者被迫刺青刻下符號或名字，向施虐者表達忠誠。

加拿大廣播公司(CBC)調查發現，「764」網路活動遍及北美各地包括德州、佛州及加拿大；犯罪者利用遊戲平台和聊天室誘騙受害者，有的案件是多名犯罪者共同參與剝削同一受害者，增加受害者受虐程度和脫逃難度。

美國執法部門已將「764」集團與部分刑事案相關連，其中包括佛州多起持有和傳播兒童性虐待材料案。

調查顯示，該網絡組織嚴密，成員活躍於社群媒體平台、遊戲應用程式和年輕人常用的即時通訊服務；活動橫跨多州和國界。受害者通常為10至17歲，但也有通報受害者年僅9歲。

FBI警告，犯罪分子常以敲詐勒索手段，威脅發布露骨內容，並使用「人肉搜尋」或「釣魚執法」恐嚇受害者。部分集團成員會在Roblox和Minecraft等兒童常去互動的平台，尋找受害者。喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)已對備受爭議的兒童遊戲平台Roblox展開調查，以確定該平台是否採取足夠措施來保護兒童免受剝削。

FBI 亞特蘭大 德州

上一則

加州國會議員史沃威爾性侵 第5名女現身指控受害「以淚洗面多年」

下一則

聯準會主席人選華許身家逾1.35億 超過歷任主席

延伸閱讀

殺豬盤猖獗 州檢察長推防詐指南

殺豬盤猖獗 州檢察長推防詐指南
紐約布碌崙8大道華社連續發生兩起涉及青少年的搶劫案

紐約布碌崙8大道華社連續發生兩起涉及青少年的搶劫案
詐騙ing／無證客被抓 家屬成新型詐騙目標

詐騙ing／無證客被抓 家屬成新型詐騙目標
長島連環殺人案偵破 1受害華男身分仍成謎 上衣台灣製

長島連環殺人案偵破 1受害華男身分仍成謎 上衣台灣製

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我