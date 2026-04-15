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勁球彩券國際化 英國今夏可投注 總獎金增加快 兩地頭獎金額相同

記者胡玉立／綜合報導
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今年夏天，英國地區民眾將可參與投注美國的勁球獎。(美聯社)
今年夏天，英國地區民眾將可參與投注美國的勁球獎。(美聯社)

全美大受歡迎的發財萝「勁球彩券」(Powerball)即將走向世界舞台，成為國際樂透。經營勁球彩券的多州彩券協會(Multi-State Lottery Association，MUSL)與經營英國國家彩券(U.K.'s National Lottery)的Allwyn UK公司14日宣布達成協議；若協議獲英國博彩委員會批准，今年夏天，英國地區民眾將可參與投注勁球獎，成為第一批參與勁球樂透彩的美國以外玩家。

勁球彩券負責人、愛荷華州彩票執行長史特勞恩(Matt Strawn)表示，「我們一直設法讓勁球彩券在文化上和商業上保持活力，這是順理成章的下一步。」

史特勞恩表示，對美國玩家來說，一切都沒有改變，包括每張勁球彩券售價2美元、中獎機率仍是2.922億分之一；但隨著英國玩家加入買彩券，玩家群變大，總獎金也會增加得更快。他說：「玩家們透過一次次調查告訴我們，希望看到勁球獎金增加更快。」

美聯社報導，英美兩地玩家都有機會贏得相同獎金，美國玩家獎金以美元支付，英國玩家獎金以英鎊支付。勁球彩券的大獎金額，比目前英國及歐洲彩券都要高。

勁球彩券迄今最高獎金為2022年加州售出的頭獎，略高於20億元。歐洲樂透彩(EuroMillions)涵蓋九個歐洲國家，在英國也由Allwyn公司營運；英國彩民贏得最高獎金為2022年的1億9500萬英鎊(約合2億6500萬美元)。

Allwyn英國執行長維德勒(Andria Vidler)表示，「勁球彩券足以改變人生的巨額獎金及它對公益事業的深遠貢獻，無疑是最令人興奮的選擇。」

英美兩國的勁球獎玩家將爭奪相同頭獎，但由於匯率差異及在美國公布的獎金為稅前金額，英國為稅後金額，預計兩國獎金金額會有不同。英國勁球頭獎分30年支付；美國頭獎得主可選擇以年金形式分期領取獎金，也可選擇一次性領取現金；之前中獎者幾乎都選擇一次領取。

英國每年有逾3100萬人參與至少一種國家樂透。新協議不會改變美國另一大型樂透彩「兆彩」(Mega Millions)的運作方式。

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