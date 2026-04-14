我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AP：美伊最快16日重啟談判 巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

航空業世紀併購？聯航傳有意併美航 勢必引反壟斷審查

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過三分之一的市場。兩者若合併，...
聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過三分之一的市場。兩者若合併，將成為全球最大的航空公司。（美聯社）

彭博引述知情人士報導，聯合航空（United Airlines ）執行長柯比（Scott Kirby）已拋出和美國航空（American Airlines）合併的構想。這個大膽的提議，即使在親商的川普政府執政之下也勢得面臨嚴格審查。

知情人士說，柯比已向政府高層官員推銷這個構想，但目前還不清楚是否已真正表態，或者雙方已開始接洽。

聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過三分之一的市場。兩者若合併，將成為全球最大的航空公司。因此，這兩家航空巨人之間的任何合併案，都將引發嚴重的反壟斷疑慮，且可能面臨消費者、政治人物及美國競爭對手的強烈抵制。

與此同時，會有此考慮可見近日的市場動盪，已讓產業整併的可能性浮上枱面。柯比在上個月發給員工的公告中提到，隨著油價和燃料價格飆漲，聯合航空可從任何產業大洗牌中獲益，並可能帶來收購機會。

柯比在上月24日於洛杉磯接受彭博電視訪問時說：「我們會在那裡接手部分資產，這對他們來說可能是雙贏。」當被問到這是否表示著要收購整家公司時，他說：「我們再看看，這方面有傳聞很多。」

對柯比來說，涉及美國航空的交易也帶有個人色彩。柯比曾擔任美國航空總裁，但在確定晉升執行長無望後離職。柯比於2016年加入聯合航空擔任總裁，隨後升任最高職位。

這兩家公司長期在策略上相互較勁，特別是在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），雙方為了登機門的使用權和市占率你爭我奪。

柯比也曾抨擊美國航空在增加高端服務方面反應太慢、動作太遲，而這類方案已在聯合航空和達美航空（Delta Air Lines）證明深受歡迎且獲利豐厚。

聯合航空市值約為310億美元，而美國航空僅僅74億美元。聯合航空股價今年以來下15%，不過美國航空的表現更慘，今年來重挫27%。

在彭博新聞報導後，美國航空股價在盤後交易一度大漲11%；聯合航空股價則上漲1.3%。

川普 達美航空 柯比

上一則

周末票房／超級瑪利歐銀河大電影 穩坐冠軍

延伸閱讀

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相
繼捷藍、聯航後 達美宣布「行李託運費漲10元」

繼捷藍、聯航後 達美宣布「行李託運費漲10元」
下一張機票更貴 油價引爆航空業大逃殺 專家籲快買齊今年機票

下一張機票更貴 油價引爆航空業大逃殺 專家籲快買齊今年機票

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42
王丹開發的AI工具Caisey讓學生放慢速度，集中注意力，並引導他們從截然不同的角度思考問題。（示意圖，美聯社）

華裔教授開發AI工具 讓學生「慢下來」哥大等15院校都在用

2026-04-08 02:15

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」

川普改口不是全封荷莫茲 宣布今「封鎖船舶進出伊朗港口」
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費