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破門逮捕苗族歸化公民 明州查ICE是否涉綁架

編譯彭馨儀／綜合報導
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今年元月遭ICE闖入家中被捕的苗族男子陶宗利，明州當局為他伸張正義，調查原因。(...
今年元月遭ICE闖入家中被捕的苗族男子陶宗利，明州當局為他伸張正義，調查原因。(美聯社)

今年1月，移民與海關執法局(ICE)沒有逮捕令便持槍破門，闖入明尼蘇達州苗族男子陶宗利(ChongLy Thao，音譯)的住處，將他戴上手銬押出家門，當時戶外華氏14度，他只穿著內褲，肩上披著毯子。

美聯社報導，明尼蘇達州藍夕郡(Ramsey county)官員13日宣布，正在調查ICE的行動是否涉及綁架、竊盜及非法監禁。

檢察官崔紐翰(John Choi，音譯)與警長弗萊徹(Bob Fletcher)在記者會上表示，他們將向國土安全部(DHS)索取調查英文名為史考特(Scott)的陶宗利被捕的所有相關資訊。因為陶宗利曾表示，「我當時全身發抖，他們沒有出示任何搜查令，就直接破門而入。」

「我們還有很多事實尚不清楚，但有一點很清楚。那就是陶宗利是歸化公民，而且一直都是，這點無庸置疑。」弗萊徹說，「他是被強行帶離家，然後被載著到處逛。」

弗萊徹進一步指出，「把美國公民從家中帶走，漫無目的地開車繞圈子，試圖套取他的話，這算是執法嗎？」

陶宗利1月接受美聯社採訪時表示，ICE的人把他載到「荒郊野外」，並在寒冷的天氣中要他下車，好替他拍照。陶宗利說自己當時害怕會被毆打。探員要求陶宗利出示身分證件，但先前在家中卻阻止陶宗利去拿證件。陶宗利說，探員最終發現他是長期居住在美國的公民，沒有任何犯罪記錄。幾個小時後，他們把他送回家。

國安部表示，ICE一直在尋找兩名性犯罪者。但陶宗利說他從未見過這兩人，他們也不和他住在一起。

上個月，明州與包括明尼亞波利斯市在內的亨內平郡(Hennepin county)首席檢察官控告川普政府，要求取得他們需要用來獨立調查3起執法人員在明尼亞波利斯槍擊案的證據，其中包括古德(Renee Good)與普雷蒂(Alex Pretti)的死亡案。

但負責監管ICE的國安部迄今拒絕配合州和地方政府的調查。

美國公民 明州 國土安全部

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