我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

佛州18歲女孩搭郵輪遇害 16歲繼弟被控謀殺性侵

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
18歲的安娜．凱普納去年11月在「嘉年華地平線號」遭繼弟殺害。(美聯社)
18歲的安娜．凱普納去年11月在「嘉年華地平線號」遭繼弟殺害。(美聯社)

司法部13日宣布，一名18歲女高中生去年與家人參加郵輪旅行，旅程中不明原因身亡，但16歲繼弟現被控謀殺與嚴重性侵。

國家廣播公司新聞網(NBC News)和美聯社報導，佛州南區聯邦檢察官辦公室13日發表聲明指出，去年11月，18歲的安娜．凱普納(Anna Kepner)和家人搭乘「嘉年華地平線號」(Carnival Horizon)參加為期6天的豪華郵輪旅，但在返回邁阿密港前，被一名打掃房間的清潔工發現身亡，安娜的遺體被塞在床底下，裹上毯子，身上還蓋著救生衣。而繼弟哈德森(Timothy Hudson)在11月8日郵輪返回邁阿密後不久就被送往醫院。

安娜在船上與另兩名青少年同睡一個房間，其中一人是哈德森。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)法醫辦公室確定安娜的死因是「機械性窒息」(mechanical asphyxiation)。

聯邦大陪審團指控哈德森在國際水域一艘船上犯下嚴重罪行故意殺害安娜。法庭文件顯示，這起案件最初於今年2月2日密封提交，於10日移交檢方等相關部門解封。邁阿密的聯邦地方法院法官布倫姆(Beth Bloom)表示，應政府要求，哈德森將以成年人身分被起訴。

安娜的父親克利斯．凱普納(Chris Kepner)與哈德森的母親結婚。克利斯在聲明表示，「我們全家的立場就是正義必須得到伸張，雖然我們失去女兒的痛苦永遠無法癒合，但我們會繼續發聲、追究責任，確保安娜的案件不會被遺忘。」

克利斯並稱，雖然面臨如此嚴重的指控，哈德森卻尚未被關押，令人深感不安。哈德森自2月被逮捕以來，一直在其叔叔的照顧下保持自由。

就讀高三的安娜在校是啦啦隊隊員，立志當警察以保護家人和朋友。訃聞中寫著，大家記得安娜是一名活潑開朗的高中畢業生，她夢想到喬治亞大學繼續擔任啦啦隊員。她是一名外向可靠的少女，深愛著她的兄弟姐妹。

而安娜在死前6個月旅行，搭的就是同一艘郵輪，當時還發文並配上影片，開心喊著「我想再去」。

佛州 司法部 郵輪

上一則

美伊核談陷僵局 暫停核活動年限無共識

延伸閱讀

兇殺降仍藏隱憂 華府青少年犯罪引關注

兇殺降仍藏隱憂 華府青少年犯罪引關注
二度傷害 洛杉磯縣驗屍官盜走死者財物

二度傷害 洛杉磯縣驗屍官盜走死者財物
法拉盛4死縱火嫌犯過堂 檢方指隨機作案釀「大規模殺人」

法拉盛4死縱火嫌犯過堂 檢方指隨機作案釀「大規模殺人」
法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42
王丹開發的AI工具Caisey讓學生放慢速度，集中注意力，並引導他們從截然不同的角度思考問題。（示意圖，美聯社）

華裔教授開發AI工具 讓學生「慢下來」哥大等15院校都在用

2026-04-08 02:15

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費