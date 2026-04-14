佛州18歲女孩搭郵輪遇害 16歲繼弟被控謀殺性侵

18歲的安娜．凱普納去年11月在「嘉年華地平線號」遭繼弟殺害。(美聯社)

司法部 13日宣布，一名18歲女高中生去年與家人參加郵輪 旅行，旅程中不明原因身亡，但16歲繼弟現被控謀殺與嚴重性侵。

國家廣播公司新聞網(NBC News)和美聯社報導，佛州 南區聯邦檢察官辦公室13日發表聲明指出，去年11月，18歲的安娜．凱普納(Anna Kepner)和家人搭乘「嘉年華地平線號」(Carnival Horizon)參加為期6天的豪華郵輪旅，但在返回邁阿密港前，被一名打掃房間的清潔工發現身亡，安娜的遺體被塞在床底下，裹上毯子，身上還蓋著救生衣。而繼弟哈德森(Timothy Hudson)在11月8日郵輪返回邁阿密後不久就被送往醫院。

安娜在船上與另兩名青少年同睡一個房間，其中一人是哈德森。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)法醫辦公室確定安娜的死因是「機械性窒息」(mechanical asphyxiation)。

聯邦大陪審團指控哈德森在國際水域一艘船上犯下嚴重罪行故意殺害安娜。法庭文件顯示，這起案件最初於今年2月2日密封提交，於10日移交檢方等相關部門解封。邁阿密的聯邦地方法院法官布倫姆(Beth Bloom)表示，應政府要求，哈德森將以成年人身分被起訴。

安娜的父親克利斯．凱普納(Chris Kepner)與哈德森的母親結婚。克利斯在聲明表示，「我們全家的立場就是正義必須得到伸張，雖然我們失去女兒的痛苦永遠無法癒合，但我們會繼續發聲、追究責任，確保安娜的案件不會被遺忘。」

克利斯並稱，雖然面臨如此嚴重的指控，哈德森卻尚未被關押，令人深感不安。哈德森自2月被逮捕以來，一直在其叔叔的照顧下保持自由。

就讀高三的安娜在校是啦啦隊隊員，立志當警察以保護家人和朋友。訃聞中寫著，大家記得安娜是一名活潑開朗的高中畢業生，她夢想到喬治亞大學繼續擔任啦啦隊員。她是一名外向可靠的少女，深愛著她的兄弟姐妹。

而安娜在死前6個月旅行，搭的就是同一艘郵輪，當時還發文並配上影片，開心喊著「我想再去」。