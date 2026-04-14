國稅局大幅裁員 查稅力不從心 納稅人不老實變多

更多納稅人心存僥倖，認為國稅局人員大減意味減少查稅，報稅時未如實申報。(美聯社)

國稅局(IRS )自川普 總統就職以來已約大幅裁員25%、超過2萬8000人，最新預算提案擬再裁減4000人；更多納稅人心存僥倖，認為稅務人員大減意味減少查稅，報稅 時不老實。

在德州達拉斯的資深稅務顧問楊布拉德(Joshua Youngblood)表示，人們看到國稅局大裁員，不免覺得無人監管，於是越來越多人報稅時未實報、甚至直接逃稅。邁阿密刑事稅務律師加文(David M Garvin)也說， 國稅局人員減少、士氣低落，查稅量隨之下降，勢必影響納稅人守法程度。

國稅局數據顯示，每6元聯邦稅有近1元詐欺損失，而且損失金額持續增加。

國稅局刑事調查部門發現，2025年稅務詐欺高達45億元，比前一年增加近112%；2025年簽發搜索令增加25%，移交司法部起訴案增加14%。

詐欺報稅案中，個人納稅人佔75%，以中等收入者為主，多半短報收入、多扣商業支出、隱瞞賭博獲利等收入或捏造被扶養人。

楊布拉德說，常見避稅手法之一是不申報現金收入，故意認為現金收入無需繳稅；將個人支出與商業支出混為一談也很常見，諸如差旅費、車輛費用和其他採購。

全國稅務專業人士協會(National Association of Tax Professionals)主管奧薩本(Tom O’Saben)也是國稅局註冊稅務師，他聽到越來越多人問：「現在還有人認真查嗎？」有時感覺像是蓄意冒險。

國稅局員工減少，調查稅務詐欺案的人力隨之減少；去年針對年收入至少1000萬元的納稅人查稅量下降9%，今年料將再減少39%。

前國稅局反詐欺顧問、現任華盛頓 Caplin and Drysdale 律師事務所律師的申克 (Carolyn Schenck) 說，有些納稅人的行為就好像煙霧警報器電池沒電一樣，以為不響就沒事，太過冒險。

國會稽核處(GAO)稱，國稅局正積極部署人工智慧(AI)以管理納稅申報表相關事務，包括識別不實及欺詐申報表。

楊布拉德警告，國稅局可利用AI做很多事，但無法取代經驗豐富的稽核員；AI無法研判一個人是犯錯還是觸犯法律，唯有經驗豐富的專業人士才能判斷，而國稅局雇用的專業人士愈來愈少。