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對付墨西哥毒梟 南方邊境部署反無人機雷射武器

編譯廖振堯／綜合報導
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國防部和聯邦航空總署10日宣布將在南部邊境部署該武器，對付墨西哥毒梟的無人機。示...
國防部和聯邦航空總署10日宣布將在南部邊境部署該武器，對付墨西哥毒梟的無人機。示意圖。(美聯社)

國防部和聯邦航空總署(FAA)上個月在新墨西哥州測試一套高能雷射反無人機系統，全面安全評估後一致認為不會對客機構成過度風險，10日宣布美國政府現在可以在南部邊境使用該武器。

路透及國會山莊報(The Hill)報導，國防部稱每月有超過千起無人機入侵美墨邊境的事件發生，安全官員日益擔憂墨西哥販毒集團利用無人機投放毒品包裹或監控販毒路線。陸軍准將羅斯(Matt Ross)表示此次測試成功，展現了反無人機技術取得的重大進展，確保美國作戰人員擁有最先進的工具來保衛國土，並說五角大廈正與FAA和其他跨部門夥伴合作，證明這些尖端技術安全有效，能夠保護所有航空旅客免受非法無人機侵害。

FAA局長貝德福(Bryan Bedford)10日表示經過全面及基於數據的安全風險評估，認定這些系統不會構成大眾飛行更高的風險。10日稍晚FAA發布通知，警告飛行員在美墨邊境五海浬範圍內飛行時必須使用「廣播式自動相關監視」(ADS-B)系統，否則將受到反無人機技術影響；該系統會傳輸飛機的位置資訊。該通知還建議國內的無人機操作員在該區域作業時保持謹慎，若被認定構成威脅則無人機可能會被摧毀。

然而先前發生的兩起事件引發關注：國土安全部下屬機構在未完成FAA安全審查的情況下使用五角大廈的雷射系統，FAA於2月18日決定暫停德州艾爾帕索(El Paso)附近機場的所有航班10天，不過在白宮介入後約8小時FAA便解除了禁飛令；2月25日美軍又誤擊一架政府無人機，FAA因此擴大了漢考克堡(Fort Hancock)附近的禁飛區域。

川普政府本來聲稱是因為墨西哥販毒集團的無人機侵犯美國領空才封鎖該地區。貝德福當時在未通知白宮、國土安全部、國防部的情況下擅自決定關閉空域。各機構明顯缺乏協調引起議員擔憂到，要求就此事舉行機密簡報會，並表示他們深度關切事態發展。伊州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)上個月便呼籲聯邦監督機構審查使用該系統的決策過程，以及FAA關閉空域的決定。

國土安全部 國防部 新墨西哥州

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