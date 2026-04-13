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周末票房／超級瑪利歐銀河大電影 穩坐冠軍

編譯彭馨儀／綜合報導
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「超級瑪利歐銀河大電影」上映第2周票房仍然穩居冠軍。(美聯社)
「超級瑪利歐銀河大電影」上映第2周票房仍然穩居冠軍。(美聯社)

「超級瑪利歐銀河大電影」(The Super Mario Galaxy Movie)上映第2周票房仍然穩居冠軍。

美聯社報導，環球影業(Universal Pictures)和照明娛樂(Illumination)12日(周日)公布，「超級瑪利歐銀河大電影」製作成本1.1億元，北美4284家影院再拿下6900萬元票房。相比首周，本周賣座下跌48%，但加總兩周，北美已達3.081億元，全球更是衝到6.29億元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，「北美票房已超過3億元，大部分可能都是兒童影迷埋單，還能夠有這樣成績。」

不過2023年上映的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)還是比較厲害，不但評價遠勝，曾在第2個周末北美票房就超過3.53億元。

本周新片一大亮點同樣來自環球影業的愛情喜劇「你、我與托斯卡尼」(You, Me & Tuscany，暫譯)，由真人版「美人魚」海莉貝利(Halle Bailey)與演紅柏捷頓家族(Bridgerton)性感公爵雷吉尚佩奇(Regé-Jean Page)主演，漫威「女浩克」凱特寇伊若(Kat Coiro)執導，製作成本1800萬元，首映票房800萬元就排到第4。女性觀眾占比多達80%。

根據PostTrak的出口民調，77%買票看的人者表示他們「絕對會推薦」給朋友。目前在CinemaScore上的評分也達到了A-。

但美聯社影評指出，「就像一杯上好的卡布奇諾上面的泡沫一樣，輕浮而空洞。」目前在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的影評人評分僅68%。

環球影業北美發行部負責人奧爾(Jim Orr)表示，觀眾回饋預告票房會非常好。

本周票房第2名是亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)聯合發行的「極限返航」(Project Hail Mary)，上映4周北美票房達2.567億元。

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