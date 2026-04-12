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年紀太小無法打疫苗 嬰兒最易染麻疹 嚴重者恐出現肺炎

編譯彭馨儀／綜合報導
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麻疹疫情爆發時，年齡太小無法接種疫苗的嬰兒最為脆弱。(路透)
麻疹疫情爆發時，年齡太小無法接種疫苗的嬰兒最為脆弱。(路透)

麻疹疫情爆發時，年齡太小無法接種疫苗的嬰兒最脆弱。嚴重者無法進食喝水，可能出現肺炎(pneumonia)或腦水腫(brain swelling)，甚至致死。

美聯社報導，嬰兒完全依賴群體免疫，社區人口至少95%必須接種疫苗才能預防麻疹疫情爆發。但疫苗接種率下降已減弱南卡羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州，甚至全美的群體免疫力。在疫情集中的斯帕坦堡郡(Spartanburg County)，不到90%的學生接種疫苗。

南卡的麻疹疫情已緩解，累計病例約1000例。但麻疹還在許多州蔓延，美國正面臨失去「消除麻疹國家」地位的風險。

州政府官員透露，997例感染有253例是4歲及以下的兒童。

越來越多政策制定與官員將疫苗接種視為個人自由和父母權利的問題，而非保障全體人民健康的公衛問題。

長期反對疫苗的衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)一直試圖重塑疫苗政策，並削減數10億元的公衛預算。

南卡放寬非醫療疫苗豁免的申請條件。在疫情爆發的中心，自2020年以來，宗教豁免的數量增加1倍以上。

雖然南卡規定持證日托必須要求兒童接種疫苗，但許多家庭都有宗教豁免。在塔米小姐小學習中心(Miss Tammy’s Little Learning Center)300名兒童中，約有五分之一有疫苗豁免。因此疫情爆發時，他們像新冠(COVID-19)疫情一樣，到處消毒；在臉書(Facebook)上追蹤當地麻疹病例，並谷歌(Google)麻疹資訊。

美聯社發現，去年10月底，全美提出350項反疫苗法案，其中8項來自南卡。南卡今年州法案擬禁止強制兩歲以下兒童接種疫苗。

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)建議給嬰兒接種所有疫苗，

2026年前3個月，全美1671例麻疹感染。相當2025年總數73%。全國麻疹腮腺炎德國麻疹(MMR)混合疫苗接種率，2024-2025學年幼兒園兒童接種率從2019-2020學年95.2%下降到92.5%。

南卡羅來納州 疫苗 南卡

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