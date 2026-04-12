「堪稱發射完美」 阿提米絲2號任務凱旋創9亮點

「阿提米絲二號」(Artemis II)四名太空人完成為期10天的繞月任務，11日在休士頓詹森太空中心舉行記者會，分享遠征月球背面的感想。(美聯社)

「阿提米絲二號」(Artemis II)四名組員完成為期10天的繞月任務，10日晚間平安降落加州 外海，11日在休士頓詹森太空中心舉行記者會，分享遠征月球背面的感想。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News) 總結了這趟任務的九大亮點︰

1. 首先是太空發射系統(SLS)巨型運載火箭，於美東時間1日晚間6時35分12秒自佛州 卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射升空，標誌著自53年前阿波羅計畫結束以來，人類首次載人登月。

獵戶座太空船及太空發射系統火箭此前從未載人飛行，也只做過一次無人試飛，這次發射堪稱完美。

2. 其次是四名太空人在太空第一天的24小時內，測試「獵戶座」所有環境控制系統及生命維持系統，其中約90%的裝備零件從未在太空測試過，可靠性沒有人知道。其中太空馬桶就頻頻故障。

3. 太空人發回從獵戶座拍攝到的首批地球照片，是50多年來人類首次親眼目睹地球的全貌。

非裔太空人葛洛佛(Victor Glover)看著眼前的地球向控制中心說，「無論你來自哪裡，長得甚麼樣，我們都是一家人。」

4. 太空人在奔月途中慶祝復活節後，「獵戶座」利用月球引力進入月球軌道及開始繞月。

魏斯曼說，「得以一窺月球背面，那是從地球上永遠無法看到的景象，這讓我們更加深刻地體會到我們在宇宙中的位置」。

5. 加拿大 太空人漢森(Jeremy Hansen)提議，葛洛佛及唯一女隊員柯赫(Christina Koch)附議，以「卡洛爾」 (Carroll)為月球的一個隕石坑命名，紀念魏斯曼2020年因癌症病逝的妻子卡洛爾。

6. 美東時間4月6日晚上7時剛過，繞月之後創造人類迄今離地球最遠飛行距離的新紀錄，距離地球25萬2756英里，比1970年阿波羅13號創下的紀錄遠了4000多英里。

7. 罕見的日食景象。4月7日繞月飛行一天後，太空人發布了一系列令人驚嘆的照片，在這些壯麗的照片裡有一張是月球遮蔽太陽的景象。這次「日食」在地球上無法觀測到，只有獵戶座太空船上的太空人才能看到。

8. 太空人帶著滿滿的回憶返回地球。漢森回憶起在月球背面，與地球失聯40分鐘的感受，「親眼看著自己的家園消失在月球背後，真是太神奇了。」

9. 完成歷史性旅程後，「獵戶座」返回地球，在太平洋上空約75哩高處以時速2萬4000哩衝入大氣層，只有3吋厚的隔熱罩抵抗5000華氏度的高溫，還經歷了6分鐘的通訊中斷，最終濺落在加州聖地牙哥海岸附近。