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航管員不足 運輸部徵電玩高手入職

編譯彭馨儀／綜合報導
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聯邦運輸部為解決航管員嚴重人力荒，部長達菲宣布將招募電玩高手加入機場塔台團隊。(...
聯邦運輸部為解決航管員嚴重人力荒，部長達菲宣布將招募電玩高手加入機場塔台團隊。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦運輸部(DOT)為解決航管員嚴重人力荒，部長達菲(Sean Duffy)宣布，重點招募遊戲玩家加入機場塔台航管員團隊。

達菲在聲明中表示，「為了新一代航管員，我們需要做出改變。這次用創新的方式，重點在電玩，吸引年輕人加入，成為優秀航管員所需的硬技能。」

過去10年間，運輸部不斷面臨全國許多機場航管員短缺問題，增加人力是首要任務。根據國會稽核處(GAO)去年12月的報告，儘管2015至2024財政年度航班總數增加10%，但聯邦航空管理局(FAA)在2025財年的航管員卻比2015財年減少了6%。

去年，負責管理新澤西州紐瓦克機場(EWR)航班的費城塔台航管員短缺，嚴重衝擊機場營運。去年11月的政府關門也加重航管人力荒的問題，航管員被迫無薪工作一個多月，有些人被迫不得不轉行。

「去年航管員有44天沒拿到薪資，造成不確定性，許多經驗老道的乾脆離開這行，影響求職管道，」運輸部一名發言人說。

政府指出，全美有超過2億人經常在玩電玩。「只有約25%航管員有大學文憑，」運輸部新聞稿指出，「航管員面談時反映，電玩讓他們快速思考、保持專注與應對複雜情況。」

GAO指出，儘管航管員不需要大學文憑，但未來空中交統管制人員須通過性向測驗，以及體檢與安全許可才能開始受訓，再到奧克拉荷馬的FAA學院，完成4到6個月的課程以及在職訓練。成為一名合格航管員需要2到6年。

運輸部宣稱，已完成2025財年的目標，招募到2000多名航管員，而2026年的徵才目標也完成一半。

根據勞工統計局(BLS)資料，2024年航管員年薪中位數為14萬4580元。但薪資會因經驗與工作地點不同而有很大差異。航空專家表示，在小機場工作且經驗較少的航管員，年收入約6萬元。

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