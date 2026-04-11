拜登次子杭特邀川普2兒子 進行「鐵籠格鬥」

前總統拜登的次子杭特下戰書，要和川普的兒子小唐納和艾瑞克格鬥。圖為杭特拜登。(美聯社)

拜登家族與川普家族之間的樑子由來已久，兩位老爹在2020年總統大選一決過高下，現在拜登次子杭特(Hunter Biden)要挑戰川普長子小川普(Donald Trump Jr.)及次子艾瑞克 (Eric Trump)來個「鐵籠格鬥」，就看對方是否敢接下戰書。

川普是UFC終極格鬥的忠實擁護者；白宮將在6月中旬舉行一場UFC比武大會，慶祝川普80歲生日以及美國獨立250周年。但是另外一場前所未有，如同UFC的「鐵籠格鬥」反而更吸引民眾的目光，並引發熱議。

但綜合各媒體報導，杭特拜登9日公開下戰書，挑戰川普的兩個兒子來一場「鐵籠對決」，如果成真將是美國史上頭一遭兩位前後任總統公子進行決鬥。

杭特拜登在社媒發布視頻，說收到獨立記者賈拉漢(Andrew Callahan)電話，對方告訴他正在準備籌辦一場杭特與川普長子小川普及次子艾瑞克的八角籠格鬥賽。杭特表示「如果他能辦成，我會百分百奉陪，就算辦不成我也會到場。」

賈拉漢其後向媒體出電郵說，如果川普兒子願意與杭特同場競技，他非常樂意促成這場格鬥。

白宮及川普集團尚未對杭特的戰書做出回應，但白宮通訊主任張振熙在X平台發文反嗆杭特「連尿檢都無法通過」，暗諷他的吸毒史。

杭特當年在拜登競選總統時就不斷爆出包括吸毒等爭議，在老爹總統任內，還因涉嫌非法持有槍枝、逃稅被起訴；2024年12月民主黨 大選落敗、川普確定回鍋後，拜登宣布因杭特遭到不公平的指控，淪為對手對付自己的手段，而給予杭特全面且無條件的赦免。

2025年，現任第一夫人梅蘭妮亞威脅控告杭特，原因是他在接受賈拉漢的YouTube頻道訪問時，聲稱她是由已故淫魔富豪艾普斯坦介紹認識川普。當時杭特說「艾普斯坦把梅蘭妮亞介紹給了川普，其中的關係非常廣泛及深厚」，梅蘭妮亞對此發出律師信，指這個說法「虛假、貶損、誹謗且煽動性」。

路透指出，杭特挑戰川普兒子，讓人聯想起2023年兩位科技大亨馬斯克 與查克柏，也曾放話來一場單挑格鬥，但最終只是說說而已。