油價漲21.2％ 推升美3月CPI年增3.3％

受伊朗戰爭影響，全美汽油價格3月創60年來最大單月漲幅，導致通膨急升，消費者信心受挫。(美聯社)

受伊朗 戰爭影響，全美汽油價格3月創60年來最大單月漲幅，導致通膨急升，消費者信心受挫，密西根大學(University of Michigan)4月消費者信心初步數據跌至47.6，創歷史新低。

10日公布的兩份經濟數據都令人擔憂。勞工部 報告顯示，3月消費者物價指數(CPI)年增3.3%，遠高於2月的2.4%，創2024年5月以來最大年漲幅、也創近四年最大月漲幅，首度反映伊朗戰爭的影響力。

3月能源價格指數上漲10.9%，主要源自汽油價格飆漲21.2%。美國汽車協會(AAA)稱，10日全美汽油平均每加侖 4.15元，高於戰爭開始前一天的2.98元，漲幅近40%。

扣除波動較大的食品和能源價格後，3月核心CPI年增2.6%，高於2月的2.5%。2月核心物價僅小漲0.2%，油價上漲當時尚未全面發揮影響。

伊朗戰爭及其對通膨的影響仍存在很大不確定性；牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)認為，4月汽油價格進一步上漲將推高通膨，情況更糟糕，不過，這波影響的持續期可能比疫情後短，比較像是短暫而劇烈的衝擊。

高度依賴石油和天然氣的行業如航空公司正承擔更高成本，並轉嫁給旅客，3月全美機票價格上漲2.7%，跨年上漲14.9%；優比速(UPS)、聯邦快遞(FedEx)等多家快遞公司宣布加收燃油附加費，企業和家庭運輸成本更沈重。

戰爭推升油價，使得通膨走勢偏離聯準會 2%目標。聯準會未來幾個月內很可能推遲降息。假如全美消費者因油價上漲而削減支出，經濟成長可能趨緩、失業率隨之上升。

另外，4月消費者信心跌至47.6、創新低，低於3月的53.3。密大消費者調查主任瓊安．許(Joanne Hsu)說，許多消費者將經濟情勢不利歸咎於伊朗衝突。

4月消費信心指數較去年同期下降11%；去年同期川普(Donald Trump)出人意料推出激進關稅政策令消費者信心大降，今年情況更糟糕。

中高收入消費者信心指數下滑幅度最明顯，美伊戰爭爆發後經歷汽油價格上漲、金融市場也更動盪。多數消費者未預料會爆發持久衝突，擾亂經濟前景。