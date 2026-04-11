分銷模式涉壟斷損害消費者 司法部要查NFL

知情人士透露，司法部已針對NFL國家美式足球聯盟是否採取壟斷策略損害消費者利益，展開調查。圖為足球賽電視轉播副控室。(美聯社)

華爾街日報報導，知情人士透露，司法部 已針對國家美式足球聯盟（NFL ）是否採取壟斷策略損害消費者利益，展開調查；但調查性質和範圍仍待確認。

最近幾個月，包括媒體公司、監管機構和國會議員均紛紛表達擔憂，認為NFL向串流媒體平台提供較小的比賽套餐，讓消費者難以看到自己喜愛的體育賽事。

1961年通過的「體育廣播法」（Sports Broadcasting Act） 賦予NFL有限的反壟斷保護，允許各隊集體談判電視轉播權套餐。該法通過當時，消費者主要透過電視廣播收看NFL比賽；但現在比賽在許多不同頻道和平台播放，其中有些需要訂閱才能觀看。

聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）2月宣布，將就這種變化對消費者的影響徵求公眾意見。參議院司法委員會反壟斷、競爭政策和消費者權益小組委員會主席、共和黨參議員李伊（Mike Lee）3月致函司法部和聯邦貿易委員會，要求審查NFL的反壟斷豁免權。

李伊在信中寫道，「上個賽季，足球迷們為了觀看每一場NFL比賽，在有線電視和串流媒體訂閱花費近1000元。」

但NFL表示，它是對球迷和轉播商最友好的聯盟，87%的比賽都可以在地方電視台觀看；NFL比賽在串流媒體服務平台播出時，比賽雙方球隊所在的當地電視台也會轉播。相比之下，許多其他體育項目都已基本轉向串流媒體服務和有線電視頻道。

NFL還表示，2025年賽季是1989年以來收視率最高的賽季，足證「NFL當前分銷模式很強大，所有球迷都看得到」。

華爾街日報報導，NFL打算與各大電視網及轉播媒體合作方重新談判，以鎖定更高的轉播費率。NFL與哥倫比亞廣播公司（CBS）、國家廣播公司（NBC）、福斯（Fox）及亞馬遜 （Amazon）的協議，將於2033賽季結束後到期；與ESPN的協議將於2034賽季結束後到期。

知情人士透露，NFL有權在2029-2030賽季後，選擇是否退出目前合約；現在它可能考慮放棄退出權，以交換轉播/媒體合作方立刻支付更高授權費來延長合約期限。