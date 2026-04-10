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7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

記者高雲兒／紐約即時報導
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李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的...
李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

在紐約長島慕音學院的琴房裡，七歲的李若儀(Olivia Li)有時也會展現出孩子氣的一面。練琴累了，她會想賴在沙發上，會因為一個難點挨訓。但在今年，這個還會撒嬌的小姑娘，打破了費城柯蒂斯音樂學院(Curtis Institute of Music)102年的校史紀錄—她成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小的學生，並獲得全額獎學金。

李若儀的奇蹟，絕非偶然。四歲啟蒙，三年時間達到職業水準，背後的工作量是超負荷的。在備考期間，李若儀每天的練習時間被拉到極限：周間三到四小時，周末五到七小時的拉鋸戰。

「鋼琴是她做過最難的事。」李若儀的媽媽張女士坦言。不過，令人驚訝的不是練習的長度，而是這個女孩對鋼琴的熱愛對學習的消化能力。每周末上完課，家裡的平板電腦就成了她的「復盤室」。她會主動要求看回課堂錄像，一遍遍觀察老師的指法、觸鍵和聲音處理。這種極高的內驅力，讓她在七歲時就擁有了職業鋼琴家的嚴謹。

如果說李若儀是極好的材料，那麼慕音校長張琪就是那位不按常理出牌的「主教練」。出身茱莉亞學院、耶魯大學的他，為了給孩子創造頂級環境，他曾進行過不計成本的「反向投資」：親自接送曼哈頓的名師、自費聘請頂尖教授開大師課，甚至在學校沒有利潤的階段，依然堅持投入最昂貴的鋼琴設備。

李若儀(左)打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業...
李若儀(左)打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。圖為李若儀和慕音校長張琪(右)。(受訪者提供)

為了給孩子們「舞台脫敏」訓練，張琪在慕音推行每周日雷打不動的舞台演練，甚至定期舉辦大規模音樂會，從小訓練學生如何在聚光燈下沉澱情緒、如何優雅鞠躬，讓他們正式演出時也能鎮定自若，也讓李若儀得以在考試時發揮出好成績。

儘管鋼琴占據了李若儀大量時間，她的學業表現卻同樣出色。目前，她的數學和英語水平均領先同齡人一到兩個年級。媽媽張女士說，因為經歷過攻克古典名曲的艱辛，學校裡的文化課挑戰對李若儀而言反而成了輕鬆的探索。在琴凳上磨練出來的抗壓能力與專注力，讓她在面對任何挑戰時，都能擁有一種降維打擊般的效率。

至於這次報考柯蒂斯，張女士表示未抱有太高預期。當錄取結果出來時，她驚喜的同時也感到猶豫，因為在她印象中，這是一條高度專業、甚至意味著未來職業方向的道路。經過與老師張琪討論後，她選擇暫時放下過多設想，「先去試試看，再慢慢走」。

對於李若儀來說，今年8月，她將前往費城就讀柯蒂斯音樂學院。 這意味著她將以七歲的年紀進入職業音樂家的培養賽道，繼續刷新她的音樂履歷。

為了給孩子們「舞台脫敏」訓練，張琪在慕音推行每周日雷打不動的舞台演練，甚至定期舉...
為了給孩子們「舞台脫敏」訓練，張琪在慕音推行每周日雷打不動的舞台演練，甚至定期舉辦大規模音樂會。(受訪者提供)

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