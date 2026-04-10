阿提米絲2號順利濺落太平洋「成功回家」 睽違半世紀完成繞月任務

NASA提供的影像顯示，「阿提米絲2號」任務的「獵戶座」（Orion）太空飛行器於10日在太平洋濺落。(美聯社)

美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」奔月任務的4名太空人 搭乘「獵戶座」（Orion）太空飛行器，完成超過半個世紀以來人類首次載人繞月任務後，於10日成功返回地球，在南加州外海太平洋完成濺落。

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路透報導，自主導航的獵戶座太空飛行器當天先進行最後一次、持續8秒的噴射推進器點火，以微調飛行路徑；並在進入地球大氣層前約20分鐘，拋棄裝有主要火箭引擎的服務模組，使艙體隔熱盾暴露。該隔熱盾在劇烈的重返大氣層過程中，承受最高達攝氏2760度的高溫。

在經歷約6分鐘通訊中斷後，飛行器在大氣摩擦力與降落傘減速作用下，從32倍音速降至每小時27公里，最終在距離聖地牙哥外海數百英里的海面濺落，並安全漂浮。

根據衛報即時報導，太空人在恢復通訊後聯繫休士頓表示：「這裡是正直號（Integrity），我們清楚接收到你們的訊號。」隨後於下午5時07分在太平洋完成濺落。解說員奈爾表示：「從儒勒·凡爾納（Jules Verne）的書頁，到現代的登月任務，人類探索這個天體鄰居的新篇章已經完成。」

指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）、駕駛員葛洛佛（Victor Glover）、任務專家科赫（Christina Koch）以及加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen），已成為自1970年12月阿波羅17號任務以來，首批前往月球並安全返回地球的人類。

魏斯曼回報4名太空人狀況良好。解說員則形容，這是「一次教科書式的濺落」。海軍直升機拍攝畫面顯示，獵戶座上的5個大型氣囊已全部展開，使艙體在不算太洶湧的太平洋海面上保持穩定。