我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

阿提米絲2號順利濺落太平洋 成功完成繞月任務

阿提米絲2號順利濺落太平洋「成功回家」 睽違半世紀完成繞月任務

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NASA提供的影像顯示，「阿提米絲2號」任務的「獵戶座」（Orion）太空飛行器...
NASA提供的影像顯示，「阿提米絲2號」任務的「獵戶座」（Orion）太空飛行器於10日在太平洋濺落。(美聯社)

美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」奔月任務的4名太空人搭乘「獵戶座」（Orion）太空飛行器，完成超過半個世紀以來人類首次載人繞月任務後，於10日成功返回地球，在南加州外海太平洋完成濺落。

▲ 影片來源：X平台＠NASA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

路透報導，自主導航的獵戶座太空飛行器當天先進行最後一次、持續8秒的噴射推進器點火，以微調飛行路徑；並在進入地球大氣層前約20分鐘，拋棄裝有主要火箭引擎的服務模組，使艙體隔熱盾暴露。該隔熱盾在劇烈的重返大氣層過程中，承受最高達攝氏2760度的高溫。

在經歷約6分鐘通訊中斷後，飛行器在大氣摩擦力與降落傘減速作用下，從32倍音速降至每小時27公里，最終在距離聖地牙哥外海數百英里的海面濺落，並安全漂浮。

根據衛報即時報導，太空人在恢復通訊後聯繫休士頓表示：「這裡是正直號（Integrity），我們清楚接收到你們的訊號。」隨後於下午5時07分在太平洋完成濺落。解說員奈爾表示：「從儒勒·凡爾納（Jules Verne）的書頁，到現代的登月任務，人類探索這個天體鄰居的新篇章已經完成。」

指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）、駕駛員葛洛佛（Victor Glover）、任務專家科赫（Christina Koch）以及加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen），已成為自1970年12月阿波羅17號任務以來，首批前往月球並安全返回地球的人類。

魏斯曼回報4名太空人狀況良好。解說員則形容，這是「一次教科書式的濺落」。海軍直升機拍攝畫面顯示，獵戶座上的5個大型氣囊已全部展開，使艙體在不算太洶湧的太平洋海面上保持穩定。

太空人

上一則

走私大腸桿菌材料 前印大中國研究員判一年緩刑 刑滿將遣返中國

下一則

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

延伸閱讀

阿提米絲二號今晚降落 面臨最危險階段 3吋隔熱罩隔絕5000℉高溫

阿提米絲二號今晚降落 面臨最危險階段 3吋隔熱罩隔絕5000℉高溫
阿提米絲2號繞月飛行 拍下地球落下、日食奇景

阿提米絲2號繞月飛行 拍下地球落下、日食奇景
阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」

阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」
阿提米絲2號近距直擊月球背面 為隕石坑命名藏洋蔥

阿提米絲2號近距直擊月球背面 為隕石坑命名藏洋蔥

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
舊金山氣候溫和，生活氛圍友善。(路透)

他盤點華人最適合定居城市 舊金山氣候溫和、這裡生活成本低

2026-04-04 19:55

超人氣

更多 >
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員
鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡