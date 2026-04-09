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今年平均退稅額 國稅局：迄今約3521元 較上年度增11%

編譯陳韻涵／即時報導
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國稅局數據顯示，目前平均退稅額為3521元，較上一年度的平均退稅額3170元增加...
國稅局數據顯示，目前平均退稅額為3521元，較上一年度的平均退稅額3170元增加11%。(路透)

國稅局(IRS)提醒納稅人必須在15日前完成報稅或申請延期；聯邦政府9日宣布，今年報稅季迄今的退稅額，比川普總統二度上任之前四年的平均水準增加24%，主要歸功於共和黨去年簽署生效的稅收與支出法案。

國稅局數據顯示，目前平均退稅額為3521元，較上一年度的平均退稅額3170元增加11%。

不過，這與白宮今年1月報稅季開跑時的預期仍有落差，當時白宮曾宣稱，平均退稅額預計將增加至少1000元。

匿名官員透露，退稅增加是因為一系列的稅收減免與開支削減措施，涵蓋各收入層級的納稅人，細項包括小費與加班費免稅、汽車貸款利息扣除，以及針對長者的特定扣除項目。

這名官員拒絕透露哪項減免措施為納稅人帶來最大節稅收益，並表示相關分析數據來自2021年到2026年間的每日財政部報表。

當被問及伊朗戰爭及荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運中斷導致油價上漲，能否抵消退稅增加帶來的經濟效益時，該名官員回應，提高退稅額的錢真正回到納稅人手上。

不過，無黨派的獨立組織「國會預算處」(CBO)在最新「預算和經濟展望」(Budget and Economic Outlook)報告中估計，共和黨的稅收與支出法案將使國債於2034財年前累計增加4兆2000億元，財政前景晦暗。

財政部 聯邦政府 白宮

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