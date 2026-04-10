洩密給記者 特戰司令部前雇員被違反間諜法及保密協議

北卡州布拉格堡基地是美國陸軍第18空降軍和特戰司令部總部所在。（美聯社）

美國特種作戰司令部(USSOCOM)前任雇員柯妮‧威廉斯(Courtney Williams)8日遭聯邦法院指控違反「間諜 法」及多項保密協議，因為她向記者洩露她在布拉格堡(Fort Bragg)基地特殊軍事單位任職期間的機密訊息。

美聯社報導，來自北卡羅來納州、現年40歲的威廉斯8日在羅利市(Raleigh)聯邦法院出庭，目前羈押候審，聽證會訂15日之前舉行。

聯邦調查局(FBI)反情報與間諜部門官員羅札夫斯基(Roman Rozhavsky)在司法部 聲明中表示，「威廉斯曾宣誓捍衛國家機密，但她涉嫌背叛誓言，向媒體洩露機密訊息，讓我們的國家、戰士與盟友陷入險境。」

FBI北卡州負責人戴維斯(Reid Davis)批評威廉斯的洩密行為「魯莽、自私，且傷害國家安全」。

法庭文件雖未點名涉案記者與軍事單位，但日期與細節都與調查記者哈普(Seth Harp)撰寫的相關報導及著作高度吻合。

威廉斯曾是政治新聞網站Politico一篇2025年報導的主角，文章標題為「我的生活變成人間地獄：一名女性在陸軍精銳部隊三角洲部隊的職涯」(My Life Became a Living Hell: One Woman's Career in Delta Force, the Army’s Most Elite Unit)。

哈普同期出版的著作「布拉格堡團夥」(The Fort Bragg Cartel，暫譯)揭露該單位涉嫌性騷擾與歧視弊病。

電視台WRAL-TV發表的聲明顯示，哈普稱威廉斯是「一位勇敢的吹哨者，以及揭露真相的人」。

哈普在聲明中指出，「前三角洲特種部隊隊員每天都在播客(podcast)和YouTube節目中披露『國防訊息』，但政府卻僅因柯妮揭露了該部隊的性騷擾和性別歧視就予以打壓，這就是報復，簡單明瞭。」

FBI提出的宣誓書指出，威廉斯於2010年4月取得國防承包商資格，並於2010年11月成為國防部 員工。

網路新聞媒體Times Now報導，威廉斯2010年到2016年任職於「特殊任務單位」 ，具備最高機密及特定敏感資訊的權限。