走私大腸桿菌材料 前印大中國研究員判一年緩刑 刑滿將遣返中國

涉嫌走私大腸桿菌材料到美國的印第安納大學中國籍博士後研究員向友煌。(取自印大生物系官網)

印第安納大學(Indiana University)中國籍前研究員向友煌(Youhuang Xiang，音譯)涉嫌走私大腸桿菌材料已認罪，依聯邦法院裁定須向移民暨海關執法局(ICE )自首並被遣返回中國。

法院裁定，持J-1簽證 的32歲向友煌向ICE自首後，如果ICE予以釋放，他必須72小時內向美國緩刑辦公室(U.S. Probation Office)報到，接受一年監督釋放(Supervised Release)。

向友煌承認走私，其他共謀和虛假陳述等指控被撤銷，最終被判處「折抵刑期」(time served)、一年緩刑和500元罰款。

他坦承寄送源自非感染性大腸桿菌的質粒DNA，用以協助在印第安納大學進行研究。

向友煌2015年5月畢業於南京農業大學，之後在中國科學院位於上海的分子植物科學卓越創新中心獲博士學位。

他在2023年4月獲J-1簽證，任印大生物系博士後研究員，同年6月12日在布魯明頓校區展開研究，隔年3月該校為他續簽J-1簽證以繼續進行研究，他當時正領導「小麥基因組編輯以賦予抗真菌病害能力」研究計畫。

就在聯邦積極調查留美中國研究員走私植物病原體案件之際，向友煌2025年4月在底特律機場被海關暨邊境保護局(Customs and Border Patrol)詢問，他否認與中國政府有關聯，並表示未運送任何研究材料。

面談後，聯邦調查局(FBI )對向友煌和他的研究展開調查，發現向友煌先前曾與受中國政府監管的中國國家重點實驗室有關聯。

FBI去年11月中獲線索，顯示有中國公民走私生物病原體到美國；來自中國的貨物被寄給向某。

向友煌收到的包裹裝有女內衣，寄件者卻是「廣州科技創新貿易有限公司」；發現該貨物時，FBI掌握到向友煌正在美境外旅行，預訂11月23日搭機返抵芝加哥機場。

在搭機飛抵芝加哥機場時被海關人員攔下並帶回詢問，他承認收到包裹，包裹裡有來自中國的大腸桿菌質粒DNA，供印大研究用。

向友煌去年11月25日在印州法院被正式起訴。

印大教授英尼斯(Roger Innes)和伯明翰印大美國大學教授協會(IUB AAUP)發表聲明支持向友煌；英尼斯還說向某所受指控是歪曲事實。