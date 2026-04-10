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全國生育率下滑 跌至20年新低 去年360.6萬新生兒 較前年減少1%

編譯彭馨儀／綜合報導
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美國去年有360萬6400名新生兒，較2024年減少了1%，生育率跌至20年新低...
美國去年有360萬6400名新生兒，較2024年減少了1%，生育率跌至20年新低。（美聯社）

美國去年有360萬6400名新生兒，較2024年減少了1%，生育率(fertility rate)持續下滑，跌至20年新低。

國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)9日發布數據，生育率從2024年的53.8下降至2025年的53.1。

紐約時報報導，何以自2007年以來，生育率持續下降，在人口統計學上始終是個謎。專家最初歸因於經濟因素，生育率下降始於2008年經濟大衰退(Great Recession)，。

青少年生育率較2024年下降7%創新低。自2007年以來，青少年生育率下降72%，而自1991年青少年生育率達到高峰以來，則下降81%。專家表示，青少年和20歲婦女生育率大幅下降，顯示女性對自身生育能力已有更大掌控權。

另一方面，資料顯示，2025年30至34歲女性生育率比2024年增加3%。

經濟學者貝蕾(Martha Bailey)認為，女性不是不生，只是晚生。她表示生育率下降幅度看起來很大，但趨勢有可能會逆轉。1970年代，生育率也曾大幅下降，跌至人口替代水準(replacement level)以下。但到那批女性40多歲時，每名婦女約生1.9個小孩，之後幾代，每名婦女約生2個小孩。

貝蕾說，目前尚不清楚最年輕的Z世代女性最終是否會生育，並彌補生育延遲，但70年代女性表明她們有可能做到。

部分學者則認為，彌補如此巨大且長時間持續的生育延遲很困難。現在有近一半30歲女性尚未生育，這在歷史上是第一次。1976年，這一比率僅18%。

一個國家人口，以及人口健康狀況是透過出生率、死亡率與移民率來衡量。美國人口仍在成長但緩慢，主要是由於移民數量與生育率下降。一些歐洲國家的人口也出現明顯減少。

人口健康是一個微妙的平衡，萎縮可能會威脅社會安全體系，因為沒有足夠的勞工與納稅人來支撐老齡化人口。但人口成長過快也會對社會造成壓力。

紐約時報

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