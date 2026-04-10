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現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金 1年可釋出25億資金

編譯彭馨儀／綜合報導
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美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路...
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)因出現「現金危機」(cash crsis)， 9日宣布將停止提撥退休金" rel="154467">退休金至「聯邦雇員退休制度」(Federal Employees Retirement System，FERS)。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，郵政總局原本每月都會提撥4億元到FERS的員工退休基金，這部分暫停後，郵政總局聲明，仍將持續按郵政總局員工退休計畫，自動提撥退休金；另外也會持續向聯邦公務員「節約儲蓄計畫」(Thrift Savings Plans)帳戶提撥款項。

郵政總局強調，停止向FERS提撥後，郵政總局本會計年度將可釋出約25億元資金。

郵政總局發言人戴維·沃爾頓(David Walton)在聲明中表示，「郵政總局正走向現金危機。我們現在暫停對FERS提撥的決定，對於節省現金會很有幫助，這些錢可用於郵政總局的運營，以及其他必要的支出。」

郵政總局局長史坦納(David Steiner)上個月曾警告國會，如果不進行調整，將面臨財務危機，包括調整普通郵資到95美分，或減少目前1周6天發送郵件服務到5天以下。現金恐在12個月內耗盡，到時將停止投遞郵件。史坦納當時說，「當你的可用現金不到12個月時，你不得不考慮到每件事。」

郵政總局在3月也表示，因應伊朗戰爭而不斷上漲的燃料成本計劃暫時提高郵資，將從4月26日起對部分郵資加收8%的附加費，持續到2027年1月17日。

郵政總局儘管制定為期10年計畫來削減開支並恢復盈利，但多年的成本高與郵務量下降雙重挑戰，最終導致2025年虧損90億元。

郵政總局財務長葛洛斯(Luke Grossmann)聲明表示，「郵政運營流動資金不足風險遠超過因無法支付當前到期款項而對退休基金造成的任何長期風險。」

退休金 退休 郵政

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