阿提米絲二號今晚降落 面臨最危險階段 3吋隔熱罩隔絕5000℉高溫

「阿提米絲二號」的獵戶座太空船即將於美東時間10日晚間重返地球。圖為艙外GoPro攝影機所拍攝到太空艙與月球的景象。(路透)

太空總署(NASA )「阿提米絲二號」(Artemis II)為期10天的繞月任務即將完成，載著4名太空人 的「獵戶座」(Orion)太空船預計於美東時間4月10日晚上8時07分，在加州 聖地牙哥外海的太平洋濺落(splash down)；但飛行最後階段將是最危險的一刻。

每日郵報報導，根據NASA的計畫，「獵戶座」重返地球大氣層前20分鐘，即美東時間10日晚上7時33分，將會與服務艙(service module)分離，服務艙會在進入大氣層時燒毀；7時53分「獵戶座」將以精準角度「跳躍式再進入」(Skip Entry)，即透過大氣層反彈來減速後再進入，但進入大氣層界面時，最大速度仍將高達每小時2.4萬哩左右。

由於是極超音速，「獵戶座」與大氣摩擦會產生攝氏2760度（約華氏5000度）高溫，相當於太陽表面溫度的一半，而「獵戶座」只有一層三吋厚的防護罩來抵禦炙熱。

不僅如此，當「獵戶座」下降至約40萬呎高度時，高熱在艙體周圍形成等離子體，會造成長達6分鐘的通信中斷，4名太空人還要承受高達3.9倍重力(gravity)的加速度。

衝破通信屏障區後，在大約2.2萬呎高空會釋放出引導傘，將速度降至每小時約300哩。隨後在約6000呎高度打開三個主降落傘，讓太空艙再減速至時速20哩左右，並於晚間8時07分濺落在聖地牙哥海岸附近。由重返大氣層到降落在太平洋，歷時大約13分鐘。

所有太空船重返地球過程中，通過大氣層向來是最危險的階段，若然隔熱罩失效，「獵戶座」將會燒毀而其結果令人不敢想像，NASA表示並無後備方案可用。

署長艾薩克曼(Jared Isaacman)在早前的記者會表明，「沒有備用方案，隔熱罩必須發揮正常作用」，直指在「打開降落傘落入水中之前，我的血壓都會一直飆高。」

之前「阿提米絲1號」使用的無人獵戶座太空船，隔熱罩重返大氣層遭受嚴重損壞。

2003年2月1日，哥倫比亞號太空梭(Space Shuttle Columbia)由於左翼隔熱瓦在發射過程中被泡沫碎片擊中受損，卻未被發現，以致在重返大氣層時燃燒解體，機上7名太空人全數罹難。

根據天氣預報，南加州海岸海面情況相對平靜，有利濺落。負責接應的美國海軍兩棲運輸艦「約翰·P·默薩號」(USS John P Murtha)已開抵預定地點。