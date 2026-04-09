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Jeopardy!益智節目 新州華人18連勝 獲爭季末冠軍賽資格

記者胡玉立／綜合報導
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益智節目Jeopardy!主持人詹寧斯。(美聯社)
益智節目Jeopardy!主持人詹寧斯。(美聯社)

電視益智節目「Jeopardy!」 傳出最新常勝冠軍。新澤西州勞倫斯維爾(Lawrenceville)華裔參賽者丁傑米(Jamie Ding，音譯)7日取得第18連勝，躍居該長青節目歷來勝場榜第十名。丁傑米在新州住房與房貸金融局(Housing and Mortgage Finance Agency)任職，已獲參加Jeopardy! 季末冠軍賽資格。

TheJeopardyFan.com報導，丁傑米取得18連勝，打破2022年參賽者朗格(Ryan Long)以及2025年參賽者里卡迪(Scott Riccardi)共同創下的連勝16場紀錄。

7日當天，丁傑米在「Jeopardy!」節目中贏得3萬6360元獎金，連勝18天總獎金達53萬372元；在該節目常規賽獎金榜排名第8，總獎金榜排名第17。

新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)3月18日即曾在社媒X平台公開發文，為丁傑米慶賀加油。3月17日丁傑米拿到第3場連勝，創下「Jeopardy! 」節目開播62年來「單場得分最高」紀錄，獲4萬2400科里亞特分(Coryat score)；打破現任主持人詹寧斯(Ken Jennings)在2004年6月10日創下的3萬9200分紀錄。

科里亞特分數指的是所有題目的自然分數總和，不包括每日雙倍題和最終挑戰題。4月1日丁傑米得分3萬9200分，新澤西州兩位聯邦參議員金安迪(Andy Kim)以及布克(Cory Booker)都在X平台發文，向丁傑米表達祝賀之意。

布克發文直稱：「丁傑米！新澤西州的驕傲！這位勞倫斯維爾居民平日致力為新州各地平價房籌集資金，然後在全國電視節目大放異彩。他在Jeopardy!節目答題，平日工作助人解決住房難題。」

丁傑米1991年生，2013年畢業於普林斯頓大學；3月13日他曾向母校普林斯頓大學表示，參加「Jeopardy!」節目感覺「棒極了」。

丁傑米有個有趣的愛好：他和妹妹在Instagram有個帳號名為@attorneygeneraltsos，專門點評各家中餐館的左宗棠雞。他也曾在「Jeopardy!」節目中提到這件事。

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