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阿提米絲2號繞月飛行 拍下地球落下、日食奇景

編譯周辰陽／綜合報導
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地球從布滿隕石坑的月球地景後方探出。(路透)
地球從布滿隕石坑的月球地景後方探出。(路透)

美國太空總署(NASA)「阿提米絲二號」任務的4名太空人6日完成約7個小時的繞月飛行，創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄，目前正返回地球。NASA於7日發布此次繞月期間拍攝的首批照片。預定返回地球在東岸時間10日晚8時7分，在加州聖地牙哥外海。

月球遮蔽太陽的日食景象。(美聯社)
月球遮蔽太陽的日食景象。(美聯社)

阿提米絲二號任務的4名太空人在為時6小時的飛掠月球期間拍下照片，期間「獵戶座」(Orion)太空船繞至月球背面，通訊一度中斷。首張照片顯示所謂的「地球落下」(Earthset)，呈現地球從布滿隕石坑的月球地景後方探出；另一張照片則呈現壯觀的日食景象，為月球遮蔽太陽的畫面。

「地球落下」照片讓人聯想到1968年的阿波羅8號任務。該次繞月任務發生在人類隔年首次登月之前，太空人安德斯(Bill Anders)拍攝的著名「地球升起」(Earthrise)照片，在浩瀚太空背景下呈現脆弱的藍色地球，至今仍被視為史上最具代表性的環境攝影作品之一。

NASA在圖說中表示，有一張「地球升起」照片是在美東夏令時間6日18時41分，透過獵戶座太空飛行器窗戶拍攝。畫面中可見地球的黑暗部分正處於夜晚，而白晝一側則可見澳洲與大洋洲上空的雲層活動；前景中的歐姆隕石坑具有階梯狀邊緣與平坦坑底，中央被隆起的峰體打斷，這些中央峰是在撞擊過程中，月球表面物質液化並向上濺起後形成。

對太空人而言，在月球遮蔽太陽時觀測日食，是這趟非凡旅程中的一大亮點。照片中可見太陽日冕環繞在月球邊緣，左側亮點為金星；由於獵戶座太空飛行器靠近月球，太空人得以觀測近54分鐘的全食階段，而從地球觀看日食通常僅維持短暫時間。

太空人葛洛弗(Victor Glover)形容，這次日食如同「科幻」且「不真實」，並描述太陽日冕的景象。他說：「這一切仍然令人難以置信。太陽已經被月球遮住，但日冕仍然可見，而且非常明亮，幾乎在整個月球周圍形成一道光環。」

葛洛弗說：「地球在遠方非常明亮，而月球就這樣懸掛在我們面前。」

加州 NASA 太空人

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