我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱可望逐步取消對伊朗制裁「絕不寬貸」提供武器國家

ICE在紐約逮捕人數增加 遣返減少 倡議團體批盲目執法

像科幻一樣不真實 阿提米絲2號繞月 「地球落下」與日食奇景曝光

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「阿提米絲二號」任務的4名太空人6日進行繞月飛行期間，於美東夏令時間晚間6時41...
「阿提米絲二號」任務的4名太空人6日進行繞月飛行期間，於美東夏令時間晚間6時41分，透過獵戶座飛行器窗口拍攝到地球部分被月球遮擋的景象。（路透）

美國太空總署（NASA）「阿提米絲二號」任務的4名太空人6日完成約7個小時的繞月飛行，創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄，目前正返回地球。NASA於7日發布此次繞月期間拍攝的首批照片。

阿提米絲二號任務的4名太空人在為時6小時的飛掠月球期間拍下照片，期間「獵戶座」（Orion）飛行器繞至月球背面，通訊一度中斷。首張照片顯示所謂的「地球落下」（Earthset），呈現地球從布滿隕石坑的月球地景後方探出；另一張照片則呈現壯觀的日食景象，為月球遮蔽太陽的畫面。

「地球落下」照片讓人聯想到1968年的阿波羅8號任務。該次繞月任務發生在人類隔年首次登月之前，太空人安德斯（Bill Anders）拍攝的著名「地球升起」（Earthrise）照片，在浩瀚太空背景下呈現脆弱的藍色地球，至今仍被視為史上最具代表性的環境攝影作品之一。

NASA在圖說中表示，「地球升起」照片是在美東夏令時間6日18時41分（台北時間7日6時41分），透過獵戶座太空飛行器窗戶拍攝。畫面中可見地球的黑暗部分正處於夜晚，而白晝一側則可見澳洲與大洋洲上空的雲層活動；前景中的歐姆隕石坑具有階梯狀邊緣與平坦坑底，中央被隆起的峰體打斷，這些中央峰是在撞擊過程中，月球表面物質液化並向上濺起後形成。

對太空人而言，在月球遮蔽太陽時觀測日食，是這趟非凡旅程中的一大亮點。照片中可見太陽日冕環繞在月球邊緣，左側亮點為金星；由於獵戶座太空飛行器靠近月球，太空人得以觀測近54分鐘的全食階段，而從地球觀看日食通常僅維持短暫時間。

太空人葛洛弗（Victor Glover）形容，這次日食如同「科幻」且「不真實」，並描述太陽日冕的景象。他說：「這一切仍然令人難以置信。太陽已經被月球遮住，但日冕仍然可見，而且非常明亮，幾乎在整個月球周圍形成一道光環。」

葛洛弗說：「地球在遠方非常明亮，而月球就這樣懸掛在我們面前。」

雖然自1972年最後一次登月以來的近50年間，人類已透過衛星拍攝月球背面，但NASA表示，太空人在此次飛掠中能親眼觀察該區域，具有無可取代的價值。太空人並以語音記錄所見景象，NASA科學家將進一步分析這些紀錄，以獲取新的資訊。

「阿提米絲二號」任務太空人6日繞月飛行期間，拍下月球南極－艾特肯盆地東緣的景象。...
「阿提米絲二號」任務太空人6日繞月飛行期間，拍下月球南極－艾特肯盆地東緣的景象。（路透）

太空人 NASA

上一則

2原因 3月勞動參與率50年來最低 疫情期間不算

延伸閱讀

阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」

阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」
月球背面通訊死區 「阿提米絲2號」一度失聯40分鐘揪人心

月球背面通訊死區 「阿提米絲2號」一度失聯40分鐘揪人心
阿提米絲2號近距直擊月球背面 為隕石坑命名藏洋蔥

阿提米絲2號近距直擊月球背面 為隕石坑命名藏洋蔥
距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄

距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場