2原因 3月勞動參與率50來最低 疫情期間不算

一名勞工走過一個「招募」的牌子前；3月勞動參與率降至61.9%，為1977年迄今，除了疫情期以外的最低水平。(美聯社)

美國勞動市場3月出現反彈，失業率下降，但勞動參與率持續下跌，成為備受關注的趨勢；3月勞動參與率小幅下降至61.9%，為1977年迄今，除了疫情期以外，近50年來的最低水平。經濟學家指出，人口持續老化和川普 政府緊縮移民 政策，是導致近幾個月勞動參與率下降的原因之一。

華爾街日報報導，「嬰兒潮」開始退休 ，勞動參與率一直面臨壓力；疫情促使許多55歲以上族群提早退休；最近勞動參與率仍持續下降，則可能與有些人決定離開職場以避開人工智慧(AI)衝擊有關。美國55歲以上族群的勞動參與率自2020年1月的40.2%，降至今年3月的37.2%，創下20多年來最低水平。

與此同時，川普政府的移民政策也拖累了勞動參與率；移民數量減少及驅逐出境，切斷了原本專程來美工作的年輕人力來源。

求職網站Indeed經濟學家烏爾里希(Laura Ullrich)表示，隨著移民數量減少，美國勞動力老化速度加快；長此以往，較低的勞動參與率可能對美國經濟帶來更多麻煩，「因為我們遲早會面臨人口下降問題」。

勞動參與率是正在工作或正在找工作的工作年齡人口比率(share of the working-age population)。勞動參與率決定了經濟成長速度；經濟成長須有更多勞動者加入，否則就要靠每個勞動者提高生產力。

PNC金融服務集團首席經濟學家福許(Gus Faucher)表示：「勞動力參與率下降，代表長期經濟成長將放緩。」諮詢公司安永-帕特農(EY-Parthenon)首席經濟學家達科(Greg Daco)表示，「過去幾年美國生產力成長高於歷史平均，大致抵消了勞動力成長放緩的影響，但未來幾年生產力還能成長多少，很難說。」

值得一提的是，25歲至54歲「黃金年齡層」群體的勞動參與率，一直保持在近幾十年來最高水平。經濟學家表示，這顯示勞動參與率的整體下降，與人口老化和移民衝擊更有關，不是因為找不到工作而放棄工作。