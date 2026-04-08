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TSA年交3萬可疑個資 助ICE逮800多人

記者胡玉立／綜合報導
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巴爾的摩華盛頓國際機場，一名身穿防彈背心、荷槍實彈的ICE探員站在TSA安檢閘口...
巴爾的摩華盛頓國際機場，一名身穿防彈背心、荷槍實彈的ICE探員站在TSA安檢閘口後方，注視著旅客。川普總統上任一年來，TSA向ICE提供了3萬1000多名身分可疑的移民旅客紀錄，ICE則據此線索逮捕了800多人。(路透)

根據路透取得的移民暨海關執法局(ICE)內部數據，川普總統第二任上台至今年2月為止，運輸安全管理局(TSA)機場安檢人員向ICE提供了3萬1000多名身分可疑的移民旅客紀錄，ICE則據此線索逮捕了800多人，數目遠高於過去公開資訊。

TSA和 ICE 均隸屬國土安全部，歷來都共享威脅國家安全的相關訊息。去年起，為執行川普大規模驅逐移民政策，逮捕移民成為這兩個機構的重點例行工作。

這3萬1000份旅客紀錄是TSA依據2007年設立的「安全飛行計畫」(Secure Flight Program)收集而來。但該計畫成立宗旨是以反恐為目的，讓TSA搜尋可能被列於美國政府監視名單上的人士。

2月中旬以來，兩黨國會議員即為機場和移民執法部門的撥款爭執不休，國土安全部撥款法案陷入僵局。在一定比例的TSA保安人員連續兩個月領不到薪水而請假缺勤後，川普3月開始在全國十幾個機場部署ICE探員協助安保工作。民主黨人對此大力批評，呼籲川普政府撤出ICE人員。

與此同時，多起 ICE 探員在機場逮捕旅客事件，引發強烈反彈。多位移民律師向路透提到一些無合法移民身分的旅客在機場遭到逮捕。

其中，一對已在美國生活20多年、正在申請永久居留權的愛爾蘭夫婦，去年夏天在佛州度假後，準備飛往紐約時，被移民局官員當著孩子的面將他們拘留，然後驅逐出境。留下兩個分別7歲和10歲的未成年孩子，留在美國由他們已成年的手足照顧。

另一名正在申請永久居留權的中國女子，去年在亞特蘭大機場前往費城途中，被 ICE 拘留。去年11月，一名大學生從波士頓返回德州與家人共度感恩節時，被 ICE 官員拘留。他們最後都被遣返。

上周，逾40名民主黨籍聯邦眾議員聯名致函新任國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)，聲稱若允許 ICE 人員繼續留在機場，「將造成混亂和恐懼」。

國土安全部沒有回應路透提出的有關TSA向 ICE提供旅客資訊的問題，只強調在川普領導下，TSA「正在尋求提升整體系統韌性、安全性和效率的解決方案」。

川普 移民 國土安全部

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