控開車衝撞 ICE北加開槍射擊黑幫成員

一名ICE探員7日在加州搜捕遭通緝的幫派成員時，遭對方試圖駕車衝撞，探員開槍自衛擊中對方，嫌犯已送醫院急救，目前傷勢不明。圖為示意圖。 (路透)

北加州 史丹尼斯勞斯郡(Stanislaus County)7日發生一起涉及移民暨海關執法局(ICE)探員開槍的槍擊 事件。ICE召開記者會表示，一名ICE探員準備逮捕一名遭通緝的幫派成員時，遭對方試圖駕車衝撞，該執法官員自衛而開槍，對方已送往醫院救治，目前情況不明。全案正由相關單位調查中。

當地媒體報導，ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)表示，槍擊事件發生在7日上午，地點位於帕特森市(Patterson)5號州際公路和斯佩里大道(Sperry Avenue)附近。當時一名ICE探員正在進行針對特定對象的車輛攔截行動，目的是搜捕在逃的幫派成員赫南德斯(Carlos Ivan Mendoza Hernandez)。

據稱，赫南德斯是洛杉磯 第18街幫(18th Street gang)成員，因涉嫌一樁發生在薩爾瓦多的謀殺案而遭通緝。該幫派擁有超過10萬名成員，活動範圍遍及美國、墨西哥、中美洲和南美洲。

里昂斯指出，赫南德斯「把車輛當成武器」，在ICE探員接近時，試圖開車衝撞，該探員為了自衛，對他連開了數槍，擊中通緝犯，具體槍數不詳。案發後，赫南德斯被送往醫院治療，目前情況不明。

加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室聲明表示，州長已聽取相關簡報，「按照既定程序，我們希望聯邦執法部門的合作夥伴在調查此事過程中，與州和地方執法部門適當合作」。

史丹尼斯勞斯郡警長辦公室表示，槍擊事件發生時，地方執法部門並未參與。這起事件也導致5號州際公路及斯佩里大道附近的交流道關閉，預計將封閉一天。

聯邦調查局(FBI)已派員到現場參與調查。