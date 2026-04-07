我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

美聯社：從關稅到伊朗戰爭 川普第2任期總是TACO

阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿提米絲2號的四名登月太空人，透過休士頓任務控制中心(Houston Missi...
阿提米絲2號的四名登月太空人，透過休士頓任務控制中心(Houston Mission Control)安排，與國際太空站上的另外四名太空人，進行了人類歷史上第一次太空船與太空站之間的無線電通訊。(美聯社)

繞月飛行的太空船阿提米絲2號(Artemis II)正在返回地球途中，休士頓任務控制中心(Houston Mission Control)7日安排四名太空人，與國際太空站(ISS)上的三名美國及一名法國太空人太空通話。

美聯社報導，這是人類史上首次實現不同軌道間太空船與太空站的無線電通訊。

阿提米絲2號上的柯赫(Christina Koch)與太空站上的梅爾(Jessica Meir)，儘管相距23萬哩，卻透過一通「電話」在太空重聚。2019年，兩人合作在ISS艙外完成史上首次全女性太空漫步，全程長達7小時17分鐘。

柯赫跟她的「宇宙閨密」(astro-sister)說，她一直希望能在太空再次與她相遇，「但我從未想過會以這種方式，這太神奇了」。

「我很高興我們又能一起在太空，」梅爾說，「即使我們相隔了好幾十萬哩」。

「我們等待這一刻的心情難以言表，」 任務指揮官魏斯曼(Reid Wiseman)說。

魏斯曼7日清晨繼續傳回前一天繞月照片，證明已創下人類史上距離地球最遠飛行紀錄。其中一張地球全貌，讓人想起1968年阿波羅8號拍攝的地出(Earthrise)照片。

柯赫與太空站同事分享她被地球之美感動，也被地球周圍黑暗震撼，「從月球上觀測家園時，更凸顯特殊和珍貴」。

柯赫也是修馬桶好手，獵戶座(Orion)太空艙的廁所，從阿提米絲2號發射後就時好時壞，太空人不得不使用尿袋和漏斗系統來應急。

NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)說，「在下一次阿提米絲任務之前，一定要把馬桶修好」。

本次任務核心是要為明年阿提米絲3號及2028年阿提米絲4號任務做準備，例如，在地球軌道上進行月球著陸器對接。嘗試在月球南極附近著陸。而NASA目標是在2030年代將人類送往火星。

這是自1972年阿波羅17號以來，美國再度載人飛往月球，完成為期10天的任務後，魏斯曼和他的團隊計畫於10日降落於聖地牙哥外海。

太空人 聖地牙哥 休士頓

上一則

密西根大學中國研究員墜亡 北京稱死者生前遭「無端訊問」要求調查

下一則

馬斯克下重手 請求法院撤除OpenAI奧特曼的CEO職位

延伸閱讀

阿提米絲2號近距直擊月球背面 為隕石坑命名藏洋蔥

阿提米絲2號近距直擊月球背面 為隕石坑命名藏洋蔥
距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄

距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄
川普通話阿提米絲2號要簽名 問難忘時刻太空人這樣回

川普通話阿提米絲2號要簽名 問難忘時刻太空人這樣回
圖輯╱阿提米絲2號打破人類距地球最遠紀錄 向阿波羅13號致意

圖輯╱阿提米絲2號打破人類距地球最遠紀錄 向阿波羅13號致意

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架