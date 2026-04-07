阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」

阿提米絲2號的四名登月太空人，透過休士頓任務控制中心(Houston Mission Control)安排，與國際太空站上的另外四名太空人，進行了人類歷史上第一次太空船與太空站之間的無線電通訊。(美聯社)

繞月飛行的太空船阿提米絲2號(Artemis II)正在返回地球途中，休士頓 任務控制中心(Houston Mission Control)7日安排四名太空人 ，與國際太空站(ISS)上的三名美國及一名法國太空人太空通話。

美聯社報導，這是人類史上首次實現不同軌道間太空船與太空站的無線電通訊。

阿提米絲2號上的柯赫(Christina Koch)與太空站上的梅爾(Jessica Meir)，儘管相距23萬哩，卻透過一通「電話」在太空重聚。2019年，兩人合作在ISS艙外完成史上首次全女性太空漫步，全程長達7小時17分鐘。

柯赫跟她的「宇宙閨密」(astro-sister)說，她一直希望能在太空再次與她相遇，「但我從未想過會以這種方式，這太神奇了」。

「我很高興我們又能一起在太空，」梅爾說，「即使我們相隔了好幾十萬哩」。

「我們等待這一刻的心情難以言表，」 任務指揮官魏斯曼(Reid Wiseman)說。

魏斯曼7日清晨繼續傳回前一天繞月照片，證明已創下人類史上距離地球最遠飛行紀錄。其中一張地球全貌，讓人想起1968年阿波羅8號拍攝的地出(Earthrise)照片。

柯赫與太空站同事分享她被地球之美感動，也被地球周圍黑暗震撼，「從月球上觀測家園時，更凸顯特殊和珍貴」。

柯赫也是修馬桶好手，獵戶座(Orion)太空艙的廁所，從阿提米絲2號發射後就時好時壞，太空人不得不使用尿袋和漏斗系統來應急。

NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)說，「在下一次阿提米絲任務之前，一定要把馬桶修好」。

本次任務核心是要為明年阿提米絲3號及2028年阿提米絲4號任務做準備，例如，在地球軌道上進行月球著陸器對接。嘗試在月球南極附近著陸。而NASA目標是在2030年代將人類送往火星。

這是自1972年阿波羅17號以來，美國再度載人飛往月球，完成為期10天的任務後，魏斯曼和他的團隊計畫於10日降落於聖地牙哥 外海。