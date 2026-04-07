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母親失蹤逾2月 葛瑟瑞重返「今日」主播台

編譯周芳苑／綜合報導
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「今日」節目女主播葛瑟瑞(右二)在母親失蹤兩個多月，6日重返主播台。(美聯社)
「今日」節目女主播葛瑟瑞(右二)在母親失蹤兩個多月，6日重返主播台。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(TODAY)女主播葛瑟瑞(Savannah Guthrie)在母親失蹤兩個多月後仍無音訊的情形下，6日重返主播台，全神貫注工作，開場白直接切入主題說，「不管準備好了沒，開始播報新聞吧。」

葛瑟瑞播報一連串新聞標題後說，「很高興您和我們一起開啟新的一周。回家真好！」搭檔麥爾文(Craig Melvin)也表示，「妳回來真好。」

到了節目最後半小時開始前，葛瑟瑞與同事們加入在紐約市洛克斐勒中心(Rockefeller Center)工作室外聚集的粉絲時情緒激動，看到其中一名粉絲穿著印有「歡迎回來，薩凡娜 (葛瑟瑞的名字)」( Welcome home Savannah)字樣的T恤時強忍淚水，感謝大家支持。

葛瑟瑞2012年起一直擔任「今日」主持人，坦承自己改變了，並說不知道母親究竟發生什麼，覺得前路茫茫；當局認為葛瑟瑞84歲母親被強行從亞利桑納州家帶走。

數千名聯邦和地方執法人員及志工大規模搜尋，但葛瑟瑞的母親2月1日被報案失蹤以來一直杳無音訊。

葛瑟瑞6日主持節目第一小時隻字未提失蹤案，節目組顯然有意讓一切恢復正常。

這個晨間節目近兩個月收視率大升，甚至超越另一高人氣晨間節目、美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)，成為領頭羊。

「今日」節目今年前三個月平均收看人次310萬、增加近9%，在多數節目收視率下滑之際堪稱難得，但葛瑟瑞個人故事的影響程度難評估。

葛瑟瑞一周多前在母親失蹤後首次現身「今日」節目，說「我不能回來後假裝成另一個人，但也不能不回來，因為這裡就像我的家。」

葛瑟瑞的母親偶爾會去節目現場探班；她還曾在節目中示範烹飪，給女兒一個驚喜；2025年錄製一期節目。母女倆去她們最喜歡的一家餐廳，大聊熱愛亞利桑納州。

葛瑟瑞家懸賞100萬元，請求大眾協尋失蹤母親。

這起失蹤案曾被聯邦調查局(FBI)和地方當局列為首要重案，如今逐漸淡出人們視線。調查人員數周來未公佈新證據，收到的線索減少。

亞利桑納州 紐約市

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