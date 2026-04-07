白宮復活節滾蛋活動 川普談伊戰談蛋價

川普偕第一夫人在白宮陽台致詞，旁邊站著巨型復活節兔子。(美聯社)

數百名兒童6日參加白宮 南草坪(White House South Lawn)一年一度的滾蛋(Egg Roll)活動，川普 總統在巨型復活節兔子(Easter Bunny)陪同下，不忘大談持續轟炸伊朗。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普與梅蘭妮亞 (Melania Trump)一同站在白宮陽台上，向在場群眾說，「昨天(5日)的營救行動怎麼樣？這可是你們很少見到的。」

川普表示，這次營救行動是在面對非常強大的敵人時完成的，不過伊朗「不像一個月前那麼強了，」川普指的是自2月28日以來，美以聯手對伊朗發動的毀滅性空襲，重創伊朗。

川普愈說愈多，似乎不想等到下午1點記者會再談，「你們知道，我們送過一些槍，本來要送到伊朗群眾手中，讓他們能反擊暴徒，但那些收到槍的人卻把槍藏起來。」

「我對某些人非常失望，他們會為此付出沉重代價，」川普說。

川普重申，「我們已經實現政權更迭，」他表示希望延長伊朗戰爭，但他知道美國人民不會支持這樣做，「如果讓我選擇，我會怎麼做？奪取石油，」川普說，「因為石油唾手可得，他們對此無能為力。」

川普也提到蛋價。他表示，去年「他們希望我改用塑膠蛋。我說，『我不會用塑膠蛋』來舉辦滾蛋活動。」

去年，在美國一些地區，雞蛋價格一度飆升到接近每顆一元。

總統在白宮南門廊表示：「在很短的時間內，蛋價下降了，下降了40%、50%。」他並指出，今年的滾蛋活動使用了4萬顆真雞蛋，其中許多被染成紅色和藍色，以向今年夏天即將到來的「美國建國250週年」慶祝活動致敬。

川普對著正在畫畫的孩子們說，「我可以給你們簽名，今晚你們就可以在eBay上賣2.5萬元了。」

總統與第一夫人走向滾蛋活動現場，他們拿到金色口哨，而孩子們則拿著木製湯匙，一聽到哨聲，便在草地上推著自己的雞蛋向前滾動。

白宮滾蛋活動始於1878年海斯(Rutherford B. Hayes)總統任內，更早之前，國會部分脾氣暴躁的議員不想要草坪被踩壞，因此禁止兒童在國會山莊滾彩蛋。