阿提米絲2號 改寫人類離開地球最遠距離

阿提米絲2號(的4位太空人即將飛越月球，開啟太空探索的新紀元，重寫人類離開地球最遠距離的紀錄。(美聯社)

阿提米絲2號(Artemis II)的4位太空人 已經開啟了月球探索的新紀元，現在即將超越阿波羅13號(Apollo XIII)太空人，重寫人類離開地球最遠距離的紀錄-然而他們所搭乘的獵戶座太空船(Orion spacecraft)上的馬桶或許會成為他們此行最大阻礙。

阿提米絲２號4月1日發射升空，開啟人類自1972年以來首次月球之旅，三名美國和一名加拿大 太空人將努力超越阿波羅13號的最大飛行距離。他們將在6日飛越月球，在月球背面拍攝神秘的深空景象，屆時他們將成為離開地球最遠距離的太空使者 。

這4位太空人分別是任務指揮官魏斯曼(Reid Wiseman)、49歲的非裔太空船駕駛葛洛佛(Victor Glover)，47歲的唯一女太空人柯赫(Christina Koch)及50歲的前加拿大空軍上校漢森(Jeremy Hansen) 。葛洛佛5日表示：「地球看起來相當小，而月球則明顯越來越大。」

然而就在他們任務已經完成一半之際，獵戶座太空船卻傳出馬桶又故障的消息。工程師懷疑可能是結冰堵塞了管道，導致尿液無法完全排出。不過廁所目前仍可供太空人使用。

此外，太空總署獵戶座計畫(Orion program)副理黛比·科斯(Debbie Korth)也表示，太空人報告，廁所散發出異味。廁所是位於艙底，設有門和簾子以保護隱私。她說：「大家應該理解，太空廁所和浴室始終是個挑戰，」她並表示，太空梭的廁所也經常出現故障。

任務管理團隊主任霍尼卡特(John Honeycutt) 表示，大家都會對太空廁所感興趣，儘管它「目前狀態良好」，但他希望它能百分之百正常運作。

任務控制中心已指示太空人，在獵戶座太空船的廁所修復之前，他們必須增加使用尿液收集袋。這個所謂的「月球廁所」在1日發射升空後曾出現故障，此後一直時好時壞。幾年前，阿提米絲2號使用的這款廁所曾在國際太空站上進行測試。

阿提米絲2號有望創造人類飛行距離的新紀錄，它將從地球飛行超過25.2萬英里(40萬公里)，然後從月球背面返回地球，全程不停留也不進入月球軌道。目前這項紀錄由1970年阿波羅13號保持。