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「超級瑪利歐銀河電影版」 全球票房衝3.7億

編譯彭馨儀／綜合報導
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「超級瑪利歐銀河電影版」本周末北美票房達1億3090萬元，預計全球賣座將達3億7...
「超級瑪利歐銀河電影版」本周末北美票房達1億3090萬元，預計全球賣座將達3億7250萬元，創下今年好萊塢電影最高首映票房紀錄。(美聯社)

環球影業(Universal Pictures)發行的「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)，本周末北美票房達1億3090萬元，預計全球賣座將達3億7250萬元，創下今年好萊塢電影最高首映票房紀錄。

照明娛樂(Illumination)與日本任天堂(Nintendo)聯合製作，原班配音演員回歸，包括克里斯普瑞特(Chris Pratt)、傑克布萊克(Jack Black)、安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)和查理·戴(Charlie Day)，「超級瑪利歐銀河電影版」接下來將在日本上映。

AMC娛樂公司執行長阿隆(Adam Aron)聲明表示，「這正是那種能夠吸引觀眾走進影院的、老少咸宜的電影。」

「超級瑪利歐銀河電影版」製作成本約為1億1000萬元，上映後評價卻有好有壞，爛番茄新鮮度(Rotten Tomatoes)僅40%。

根據PostTrak出口民調，家庭觀眾給五星好評，普通觀眾給四星。CinemsScore評分A-。觀眾比例有61%是男性，但在家庭觀看中，母親比例有52%略多於父親。

環球影業北美發行部負責人奧爾(Jim Orr)表示，「觀眾回饋顯示，這部電影除了春季檔期，很可能在夏季檔期也會保持強勁趨勢。」

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，「沒有比超級瑪利歐銀河電影版這種超級大片更能為暑假檔期拉開序幕。」

不過比較頭五天票房，續集還是不如第一集。「超級瑪利歐銀河電影版」北美首映五天票房1億9010萬元，同比「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)前五天北美首映票房為2億400萬元，全球票房逾13億元，是2023全年票房第二高的電影。

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