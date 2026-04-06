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酒駕衝撞路州寮國新年遊行隊伍 逾15人受傷

編譯彭馨儀／綜合報導
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路易斯安那州當地寮國移民社區在慶祝新年遊行時，遭一輛汽車撞衝人群，造成至少15人...
路易斯安那州當地寮國移民社區在慶祝新年遊行時，遭一輛汽車撞衝人群，造成至少15人受傷。肇事車輛最後衝出路面，卡在邊坡。(美聯社)

路易斯安那州4日發生當地寮國移民社區在慶祝新年(Lao New Year)的遊行活動時，遭一輛汽車撞衝人群，造成至少15人受傷，其中部分傷勢嚴重，肇事駕駛已被逮捕並被控酒駕。

美聯社報導，社群媒體上傳影片顯示，在布魯薩德(Broussard)和紐艾比瑞亞(New Iberia)舉行的年度活動中，有多人倒地。消防員正在救治被困在車下的傷者，這輛車最終停在遊行路線旁的溝渠中。

艾比瑞亞郡(Iberia Parish)警長辦公室發言人梅蘭森(Rebecca Melancon)表示，「根據初步調查，這似乎並非蓄意行為。」

阿卡迪亞救護機構(Acadian Ambulance)表示下午2時30分左右接獲通報趕赴現場。並派出10輛救護車和一架醫療直升機。已將13人送往醫院，其中兩人由直升機送醫。

路易斯安那州警方表示，肇事駕駛現年57歲，居住在傑內雷特(Jeanerette)。當警方到場時，駕駛似乎仍酒醉，車內還有已開的酒精飲料容器。經檢測發現，該男子血液酒精濃度超標，警方現場以酒駕、疏忽駕駛、粗心駕駛等罪將其逮捕。

這場遊行是為期3天的寮國新年慶祝活動的一部分，舉辦地點位於瀾滄村(Lanxang Village)，這是紐艾比瑞亞附近的一個寮國社區，有數百個家庭，毗鄰塔瑪拉塔納拉姆寺(Wat Thammarattanaram)。慶祝包括東南亞美食、現場音樂、遊行和其他適合家庭的活動，每年吸引數千人參加。

路易斯安那州州長藍德瑞(Jeff Landry)發表聲明，「我們正在為所有受影響的人祈禱，並感謝第一時間趕到現場的救援人員。」

主辦單位在臉書上發表聲明對事件深感悲痛，「在這個艱難的時刻，我們為受害者和他們的家人祈禱。」

主辦單位表示，當天下午和晚上的活動已被取消，現場若恢復，將於5日舉行宗教儀式。

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