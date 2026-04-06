我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

ICE拘留面臨遣返移民 內州聯邦法官裁定違憲

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府下令移民暨海關執法局必須拘留所有面臨遣返的移民，即使他們已在美國居住數十...
川普政府下令移民暨海關執法局必須拘留所有面臨遣返的移民，即使他們已在美國居住數十年且無犯罪紀錄。但這項政策被內華達州聯邦法院裁定違法。(美聯社)

川普政府去年夏天改變美國數十年來的移民政策，下令移民暨海關執法局(ICE)必須拘留所有面臨遣返的移民，即使他們已在美國居住數十年且無犯罪記錄。但3月31日內華達州聯邦法院裁定川普的政策違憲，稱其違反聯邦法律，並對被捕者造成「無法彌補的傷害」。

這項由聯邦地區法官布爾沃(Richard Boulware II)作出的裁決，將允許沒有合法身分的非公民或在內華達州面臨遣返程序的人尋求救濟，是內華達州首次透過集體訴訟推翻國土安全部政策，可能會影響數以百計的人，預計每周最多可有60人在內華達州尋求保釋。

內華達州美國公民自由聯盟(ACLU)是本案的訴願原告之一，該組織表示，這項裁決可能使數千名移民拘留者獲得保釋，並適用於全州符合資格的移民。

這項裁決對內華達州的移民權益倡議者來說是一項重大勝利，他們一直在努力阻止地方政府與ICE間的合作。自川普再次上任以來，內華達州的移民逮捕人數激增，而被捕者大多沒有暴力犯罪前科。該州擁有全美最超負荷運作的拘留中心之一。

川普政府大力宣傳其「強制拘留」的移民政策，稱其「影響深遠」，是大規模驅逐行動的關鍵。這項規定不僅讓許多人在驅逐抗爭期間被拘留，還禁止他們請求移民法官予以保釋。全國已有超過100名法官裁定該規定無效，認為其侵犯正當程序權利，因為它阻止了人們對拘留提出異議。在強制拘留政策實施之前，未犯重罪或在邊境未收到驅逐令的人可以申請保釋。

內華達州聯邦法院的判決已開始產生影響。內華達大學拉斯維加斯分校移民診所( UNLV Immigration Clinic)主任卡根(Michael Kagan)表示，他已經看到一些原本被拒絕保釋申請的人獲得批准，獲得保釋的機會對個人的生活意義重大，使他們能夠回家與家人團聚，在等待案件審理期間能見到自己的孩子。

卡根表示，在川普政府實施強制拘留政策之前，移民法官通常會拒絕他們認為對公眾構成危險的移民的保釋申要請。他表示，川普總統的強制拘留政策並非出於對公眾安全的考慮，而僅僅是為了關押非法移民。

川普 國土安全部 ICE

上一則

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

延伸閱讀

TSA與ICE共享資料 無證客登機前被逮 國會議員抨擊

TSA與ICE共享資料 無證客登機前被逮 國會議員抨擊
中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返
合約需重審 新州ICE大型移民拘留所叫停

合約需重審 新州ICE大型移民拘留所叫停
限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案

限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案

熱門新聞

根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56
示意圖。（取自123RF）

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

2026-03-30 13:11

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避