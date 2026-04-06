ICE拘留面臨遣返移民 內州聯邦法官裁定違憲

川普政府下令移民暨海關執法局必須拘留所有面臨遣返的移民，即使他們已在美國居住數十年且無犯罪紀錄。但這項政策被內華達州聯邦法院裁定違法。(美聯社)

川普 政府去年夏天改變美國數十年來的移民政策，下令移民暨海關執法局(ICE )必須拘留所有面臨遣返的移民，即使他們已在美國居住數十年且無犯罪記錄。但3月31日內華達州聯邦法院裁定川普的政策違憲，稱其違反聯邦法律，並對被捕者造成「無法彌補的傷害」。

這項由聯邦地區法官布爾沃(Richard Boulware II)作出的裁決，將允許沒有合法身分的非公民或在內華達州面臨遣返程序的人尋求救濟，是內華達州首次透過集體訴訟推翻國土安全部 政策，可能會影響數以百計的人，預計每周最多可有60人在內華達州尋求保釋。

內華達州美國公民自由聯盟(ACLU)是本案的訴願原告之一，該組織表示，這項裁決可能使數千名移民拘留者獲得保釋，並適用於全州符合資格的移民。

這項裁決對內華達州的移民權益倡議者來說是一項重大勝利，他們一直在努力阻止地方政府與ICE間的合作。自川普再次上任以來，內華達州的移民逮捕人數激增，而被捕者大多沒有暴力犯罪前科。該州擁有全美最超負荷運作的拘留中心之一。

川普政府大力宣傳其「強制拘留」的移民政策，稱其「影響深遠」，是大規模驅逐行動的關鍵。這項規定不僅讓許多人在驅逐抗爭期間被拘留，還禁止他們請求移民法官予以保釋。全國已有超過100名法官裁定該規定無效，認為其侵犯正當程序權利，因為它阻止了人們對拘留提出異議。在強制拘留政策實施之前，未犯重罪或在邊境未收到驅逐令的人可以申請保釋。

內華達州聯邦法院的判決已開始產生影響。內華達大學拉斯維加斯分校移民診所( UNLV Immigration Clinic)主任卡根(Michael Kagan)表示，他已經看到一些原本被拒絕保釋申請的人獲得批准，獲得保釋的機會對個人的生活意義重大，使他們能夠回家與家人團聚，在等待案件審理期間能見到自己的孩子。

卡根表示，在川普政府實施強制拘留政策之前，移民法官通常會拒絕他們認為對公眾構成危險的移民的保釋申要請。他表示，川普總統的強制拘留政策並非出於對公眾安全的考慮，而僅僅是為了關押非法移民。