我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

不滿蓋茲與艾普斯坦往來 巴菲特擬停捐蓋茲基金會

中央社／紐約4日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不滿蓋茲（左）與艾普斯坦往來，巴菲特（右）擬停捐蓋茲基金會。（路透）
不滿蓋茲（左）與艾普斯坦往來，巴菲特（右）擬停捐蓋茲基金會。（路透）

已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案檔案揭露他與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的關聯後，著名投資家巴菲特（Warren Buffett）坦言，此事已嚴重損壞他與蓋茲的友誼，並暗示可能切斷每年對蓋茲基金會動輒數十億美元的捐款。

美國財經媒體CNBC節目Squawk Box 4日播出「股神」巴菲特的專訪。巴菲特在訪談中表示，自從艾普斯坦案「整件事被揭露以來」，他與比爾蓋茲就完全沒有交談過。

當被問及是否仍與比爾蓋茲是「好友」時，巴菲特回答，他們曾共度「美好時光」，但「在這件事釐清之前…我只是覺得進行太多對話沒有意義」。

巴菲特也提到他的「記性已經不好了」，並補充說：「我不想在宣誓作證的情況下，試圖回憶過去30年或20年來基金會所做的每一件事。」

他強調：「我除了投入資金之外，和這件事毫無任何關聯。」

對於未來是否會繼續捐款給蓋茲基金會（Gates Foundation），巴菲特審慎地說：「我會等著看事情如何發展…我今天不必做那個決定。而且我今天也還沒做決定。」

他意有所指地說：「這些年來，我了解到了某些我以前不知道的事情。」

不過，巴菲特也表示，他認為「比爾與那些女孩、那座島嶼或任何類似的事情都無關」，但他仍希望隨著更多內幕持續揭露而了解更多。

巴菲特慶幸自己「從未接近過」艾普斯坦，稱他是個利用他人弱點「極具煽動性的騙子」，但即便如此，「也不能為另一方的人開脫」。

巴菲特曾於2006年致函比爾蓋茲與他當時的妻子梅琳達（Melinda），承諾在他有生之年，將每年向他們的基金會捐贈波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.）股份，前提是他們夫妻倆至少有一人積極參與、捐贈不被徵稅，且基金會將捐款積極用於公益。

信中還提到，巴菲特的遺囑將「在我去世後…繼續履行這項承諾」。

然而，巴菲特兩年前向「華爾街日報」證實，蓋茲基金會「在我去世後不會得到任何資金」。他也曾宣布，他的3名子女將在他去世後，共同負責捐出他幾乎所有財產。

微軟 比爾蓋茲 巴菲特

上一則

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

下一則

「商業道德淪喪」 拿被擊落飛官生死開賭盤 預測市場下架道歉

延伸閱讀

不滿艾普斯坦案處置方式 川普開除司法部長邦迪

不滿艾普斯坦案處置方式 川普開除司法部長邦迪
不想與艾普斯坦案沾上邊 巴菲特早就切割蓋茲

不想與艾普斯坦案沾上邊 巴菲特早就切割蓋茲
巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 示警伊朗核武將引發災難

巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 示警伊朗核武將引發災難
股票仍不夠便宜…巴菲特慈善午餐回歸 這位NBA球星參與

股票仍不夠便宜…巴菲特慈善午餐回歸 這位NBA球星參與

熱門新聞

陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56
示意圖。（取自123RF）

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

2026-03-30 13:11

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動