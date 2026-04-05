不滿蓋茲與艾普斯坦往來 巴菲特擬停捐蓋茲基金會

不滿蓋茲（左）與艾普斯坦往來，巴菲特（右）擬停捐蓋茲基金會。（路透）

已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案檔案揭露他與微軟 創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates）的關聯後，著名投資家巴菲特 （Warren Buffett）坦言，此事已嚴重損壞他與蓋茲的友誼，並暗示可能切斷每年對蓋茲基金會動輒數十億美元的捐款。

美國財經媒體CNBC節目Squawk Box 4日播出「股神」巴菲特的專訪。巴菲特在訪談中表示，自從艾普斯坦案「整件事被揭露以來」，他與比爾蓋茲就完全沒有交談過。

當被問及是否仍與比爾蓋茲是「好友」時，巴菲特回答，他們曾共度「美好時光」，但「在這件事釐清之前…我只是覺得進行太多對話沒有意義」。

巴菲特也提到他的「記性已經不好了」，並補充說：「我不想在宣誓作證的情況下，試圖回憶過去30年或20年來基金會所做的每一件事。」

他強調：「我除了投入資金之外，和這件事毫無任何關聯。」

對於未來是否會繼續捐款給蓋茲基金會（Gates Foundation），巴菲特審慎地說：「我會等著看事情如何發展…我今天不必做那個決定。而且我今天也還沒做決定。」

他意有所指地說：「這些年來，我了解到了某些我以前不知道的事情。」

不過，巴菲特也表示，他認為「比爾與那些女孩、那座島嶼或任何類似的事情都無關」，但他仍希望隨著更多內幕持續揭露而了解更多。

巴菲特慶幸自己「從未接近過」艾普斯坦，稱他是個利用他人弱點「極具煽動性的騙子」，但即便如此，「也不能為另一方的人開脫」。

巴菲特曾於2006年致函比爾蓋茲與他當時的妻子梅琳達（Melinda），承諾在他有生之年，將每年向他們的基金會捐贈波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.）股份，前提是他們夫妻倆至少有一人積極參與、捐贈不被徵稅，且基金會將捐款積極用於公益。

信中還提到，巴菲特的遺囑將「在我去世後…繼續履行這項承諾」。

然而，巴菲特兩年前向「華爾街日報」證實，蓋茲基金會「在我去世後不會得到任何資金」。他也曾宣布，他的3名子女將在他去世後，共同負責捐出他幾乎所有財產。