我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定...
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

加拿大電視網(CTV News)報導，在麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)居住和工作的加拿大公民麥克·弗里茲和妻子辛西婭(Michael and Cinthya Freeze)及3個年幼的孩子，已經被困在加拿大渥太華郊區坎納塔(Kanata)的度假屋，滯留數周之久，因為簽證問題，難以返美。

弗里茲接受每日郵報(Daily Mail)採訪時表示，他曾兩度試圖續簽他的TN簽證，但都被邊境巡邏隊(Border Patrol)拒絕入境，原因是不符簽證規定。

TN簽證(TN visa)是根據美墨加協定(USMCA)，TN簽證允許某些加拿大和墨西哥公民在美國居住和工作3年。

這種簽證可以無限期續簽，但僅適用於工程師、科學家、律師等特定專業人士。

要續簽TN簽證，持有者須在簽證到期前返回原籍國，然後攜帶文件到邊境重新申請。能否入境完全取決於遇到的邊境官員。

弗里茲原本以為不會有什麼問題，於是決定把強制回加拿大的行程當成度假，全家去滑雪。

弗里茲先嘗試從魁北克(Quebec)的口岸重新入境美國，但被拒絕了。海關暨邊境保護局(CBP)官員表示他的工作不符合TN簽證的資格。

第2天他帶著更新的文件再次嘗試從安大略(Ontario)入境美國，又被拒絕。

弗里茲在美國生活7年。4年前，他從愛達荷楊百翰大學(Brigham Young University-Idaho)畢業，當時獲得1年臨時簽證。

他開始工作，並和家人搬到麻州艾加頓(Edgartown)。之後，他拿到3年簽證，原本預計上個月就能續約。

如今，他不得不與工作分離，他正在想方設法回到瑪莎葡萄園的家。

「我們還在和律師商討各種回去的方案，」他說。

儘管他熱愛自己的工作，但仍做了一個艱難的決定，就是重新找更符合TN簽證規定的工作。

根據國務院(State Department)統計，2024年，超過1.5萬份TN簽證發放給來自墨西哥和加拿大的專業人士。與去年相比，仍有數千名TN簽證持有者留在美國。

對於目前持有TN簽證的人，弗里茲建議他們做好應對突發意外情況的準備。

「如果你打算走這條路，被拒簽的可能性很大，所以不要掉以輕心。做好準備，因為最終結果取決於誰來處理你的案子，」他說。

墨西哥 邊境 簽證

上一則

因年紀遭停職 98歲法官紐曼要法院還她工作

下一則

不滿蓋茲與艾普斯坦往來 巴菲特擬停捐蓋茲基金會

延伸閱讀

中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返
海關審查趨嚴 上海一家3口入境美國 父進小黑屋

海關審查趨嚴 上海一家3口入境美國 父進小黑屋
來美陪讀 B-2簽證不等於可長期居住

來美陪讀 B-2簽證不等於可長期居住
長島華裔夫婦離奇失蹤滿周年 2子滯留中國 豪宅面臨託管

長島華裔夫婦離奇失蹤滿周年 2子滯留中國 豪宅面臨託管

熱門新聞

陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56
示意圖。（取自123RF）

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

2026-03-30 13:11

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動