聯邦法院阻建宴會廳 白宮以國安為由提緊急上訴

川普總統在空軍一號座機上向記者展示白宮東廂宴會廳設計圖。(美聯社)

川普 政府的律師3日晚間向聯邦上訴法院提出緊急上訴，以「國家安全」為由，要求恢復白宮東廂宴會廳的興建。此前，一名下級法院法官下令停止了該計畫。據了解，緊急上訴的部分法律文件寫作風格與川普總統的社群媒體貼文風格相似，疑似由他本人操刀，這在法律文件中卻極為罕見。

川普政府辯稱，此一工程不應停止，因為未完工的東廂工程可能會使總統和白宮工作人員面臨「嚴重的國家安全風險」。

為了支持這一論點，川普政府還披露了白宮擴建部分的安全措施，包括擴建部分將採用「防飛彈鋼柱」和「防無人機屋頂材料」。這些安全措施之前都不為人所知。

此外，該建築還將容納「防空洞、醫院和醫療區、防護隔間以及絕密軍事設施」。川普總統最近曾經表示，這座可容納1000人的宴會廳可以做為地下軍事掩體的「棚屋」之用。

這份法律文件同時指出，「這項耗資3億至4億元的計畫完全是由私人捐助者和愛國人士出資，目前支出在預算範圍內，並且進度超前。這座美麗、迫切需要且出於國家安全考量，完全安全的宴會廳，沒有動用任何納稅人的錢。」

白宮提出的上訴法律文件充斥著驚嘆號，例如「時間至關緊要！」、括號內的注釋、錯位的大寫字母，以及為了強調而使用的形容詞，例如「令人震驚、史無前例，而且不當的禁令」-所有這些都是川普在其社群媒體上慣用的手法。不過白宮並未就此做出回應。

華府聯邦地區法官萊昂(Richard Leon)3月31日下令川普政府暫停建造白宮宴會廳計畫，禁止該計畫在未經國會批准下繼續施工。白宮迅速提交了上訴通知，而川普總統則對該裁決感到憤怒，表示「多年來，我們在白宮建造了許多東西，這些都不需要國會批准。」

由共和黨 總統小布希 提名的萊昂，在禁制令中寫道，「美國總統是未來幾代第一家庭的白宮管理者，但他並不擁有白宮。」「沒有任何法律賦予這位總統聲稱的權力」。