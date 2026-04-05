中國女旅簽入境 持槍搭機被捕判囚1年 服刑期滿將遣返

中國籍女子在猶他州普羅沃機場托運未申報手槍遭查獲，判處已服刑期並將遣返。（取自普羅沃機場官方網站）

中國籍女子趙雪梅(Xuemei Zhao，音譯)去年搭機時，因在托運行李中夾帶未申報的手槍與彈藥，而遭逮捕，被聯邦法院判刑一年。趙女服刑期滿，將被移民 當局遣返出境。

根據鹽湖城(Salt Lake City)電視台KUTV報導，猶他州聯邦檢察官辦公室助理檢察官霍利奧克(Melissa Holyoak)證實，來自中華人民共和國、現年54歲的趙雪梅於2025年4月被控非法持有槍枝且非法居留美國，已於本月3日遭到法院判刑一年，被告已被移送移民與海關執法局(ICE)拘留中心，等候遣返出境。

法院文件顯示，2025年3月20日，趙雪梅在猶他州普羅沃機場(Provo Airport)搭機時，運輸安全管理局(TSA)人員在其托運行李中查獲一把黑色Rossi Braztech Int'l點357 Magnum左輪手槍，但趙女事先未向航空公司或安檢人員申報，同時隨身行李也發現夾帶9發同口徑子彈以及逾1萬元現鈔，因此當場被執法人員逮捕。

事後趙女接受聯邦調查局(FBI )偵訊時，供稱在2024年3月持旅遊簽證 入境美國，並於同年6月與一名男子結婚，手槍為丈夫所有，並宣稱是自他州攜槍入境猶他州。

隨後FBI通報移民與海關執法局(ICE)，確認趙女持旅遊簽證入境並申請政治庇護，調查指出，她在美國期間並非永久居民身分。

檢方指出，法院認定趙女持有槍枝與包括涉及商業性交易等犯罪行為相關，同時被告已於2025年4月29日認罪，承審法官小尼爾森(Howard C. Nielson Jr.)根據「美國量刑指南」(U.S Sentencing Guidelines)判處被告一年徒刑，由於趙女服刑期滿，當庭移送ICE拘留中心，面臨遣返出境命運。

猶他州聯邦法院指出，此案是「奪回美國行動」(Operation Take Back America)一部分，該行動目的乃動員全國司法資源，遏制非法移民入侵，徹底剷除販毒與跨國犯罪組織(TCO)，以保護全美社區免受暴力犯罪侵害。