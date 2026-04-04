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拿被擊落美飛行員生死開賭盤 預測市場急下架並道歉

記者胡玉立／即時報導
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預測市場平台Polymarket允許用戶拿失蹤飛行員的命運開賭盤，被國會議員痛斥...
預測市場平台Polymarket允許用戶拿失蹤飛行員的命運開賭盤，被國會議員痛斥「噁心」。圖為Polymarket去年預測紐約市長選舉結果的賭盤廣告。(美聯社)

美軍F-15E戰機在伊朗上空被擊落後，一名飛行員下落不明，各方關心及追蹤情勢發展之際，預測市場平台Polymarket允許用戶拿失蹤飛行員的命運開賭盤，引來議員痛批「噁心」、「美國商業道德淪喪」，Polymarket已緊急將下注頁面撤下並道歉。

兩架美國軍機3日被擊落；其中，A-10攻擊機飛行員駕駛受損飛機撐到進入科威特領空，彈射逃生後獲救。F-15E則墜毀在伊朗境內，一名機員已獲救，另一人暫時下落不明。

被Polymarket平台刪除的下注頁面，3日賭的是美國哪天會確認找到這名失聯飛行員；63%的參與者預測他會在4日獲救。

曾在伊拉克服役的陸戰隊退役軍人、麻州民主黨眾議員莫頓(Seth Moulton)，3日在社媒X平台發文怒批，指危險的搜救行動正在進行中，竟有人拿此下注。莫頓附上Polymarket截圖，嚴辭抨擊道：「他們的安危難料，這些人可能是你的鄰居、朋友或家人，卻有人在賭他們會不會獲救。這太令人作嘔了。」

為此，Polymarket在X平台表示，「我們已立即將該下注項目下架；它不符合我們的誠信標準，也本來就不該發布。我們正在調查它如何躲過了我們內部安全措施。」

事實上，Polymarket允許用戶針對伊朗戰事相關主題進行投注，其中包括美國地面部隊是否會出動以及何時可能宣布停火等。

莫頓隨後再次發文寫道：「在我指出問題後，你們將那個投注下架，但那也只能算是第一步；你們的平台仍有219個戰事相關投注處於活躍狀態。立即移除它們。」

面對坊間為伊朗戰事賭博下注的現象，康乃狄克州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）已承諾將起草立法，禁止與政府行動相關的賭博。

墨菲向華盛頓郵報表示，「美國商業道德已淪喪到極點」，預測市場創造了一個更加「反烏托邦的世界」。他說：「人們不該因為下了注就盼著別人死。」

包括Polymarket在內的多個預測市場平台最近大受歡迎，用戶可以在這些平台，針對戰爭、選舉、流行文化、體育賽事等各種內容進行投注；這些平台已開始受到國會檢視。

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