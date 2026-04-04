美國土安全部局部停擺 川普簽令補發薪資

根據白宮 發布的備忘錄，美國總統川普3日簽署緊急命令，指示向國土安全部「每位」員工補發在國土安全部局部停擺期間損失的薪酬與福利。

路透報導，川普表示，這筆資金將與國土安全部的職能「具有合理且合邏輯的關聯」，可能暗指國會為特定用途撥款資金重新分配的法律問題。

美國今年稍早發生移民 官員涉及致命槍擊事件後，國會議員未能就國土安全部經費相關立法達成共識。

自2月政府預算僵局開始以來，美國海岸防衛隊（USCG）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）、聯邦緊急事故管理總署（FEMA）等單位數以萬計文職人員未領到薪水。

參院前天清晨為眾議院通過國土安全部經費法案鋪路。這項法案將為國土安全部提供經費到9月30日，從而結束近7周的局部停擺狀況。眾院前天召開會議，但未表決通過法案。

川普上周簽署命令指示發薪後，5萬名運輸安全局（TSA）機場安檢員3月30日開始領到薪水。

這場僵局導致TSA員工每天缺勤率達10%甚至更高，美國機場陷入混亂，安檢大排長龍。

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