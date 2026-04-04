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有烤牛肉、水果派…一次看阿提米絲2號太空人都吃什麼

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阿提米絲二號（Artemis II）搭載著4名太空人前往月球，他們事前已試吃並挑選菜單，艙內的部分餐點可透過飲用水裝置補水還原，另有加熱設備可使用。(路透)

阿提米絲二號（Artemis II）任務在近日成功發射後，4名太空人已展開繞月飛行。機組包括加拿大任務專家傑瑞米・韓森（Jeremy Hansen）、任務專家克莉絲汀娜・科赫（Christina Koch）、指揮官里德・懷斯曼（Reid Wiseman）與駕駛維克多・葛洛佛（Victor Glover），在獵戶座（Orion）太空船上執行任務，為美國太空總署（NASA）重返月球計畫鋪路。隨著長時間飛行展開，太空人飲食內容也備受關注。

據The Hill報導，NASA指出，由於任務期間無法補給或冷藏，所有食物必須具備長效保存特性，並符合太空船重量、體積與能源限制。太空人事前已試吃並挑選菜單，部分餐點可透過飲用水裝置補水還原，另有加熱設備可使用，同時減少碎屑產生以避免影響太空船系統。

在實際菜單中，常見食物包括腰果、杏仁與藍莓穀片，並準備58片墨西哥餅皮。主食方面則有燒烤牛胸肉、堅果庫斯庫斯、起司通心粉、早餐香腸及小麥扁麵包；蔬果選擇包含芒果沙拉、焗烤花椰菜、熱帶水果沙拉、花椰菜、奶油南瓜、蔬菜鹹派與辣味四季豆。

調味品方面，菜單提供5種辣醬，另有楓糖漿、巧克力醬、花生醬、草莓果醬、蜂蜜、肉桂、杏仁醬與辣味芥末。甜點則包括餅乾、巧克力、蛋糕、糖衣杏仁、布丁與水果派。飲品方面，每位太空人每天可選2種調味飲料，包括咖啡；整體任務準備約43杯咖啡份量，另有綠茶、可可、巧克力、香草與草莓口味早餐飲、芒果桃子冰沙、蘋果汁、鳳梨飲與檸檬水等選項。

NASA表示，菜單會依任務不同階段調整，例如發射與重返地球期間僅能食用即食餐點，進入航行階段後才可使用補水與加熱設備。所有餐點以每人2至3天份打包，讓太空人能在一定時間內自由選擇。相較國際太空站可定期補給並偶有新鮮食物，阿提米絲二號的飲食系統更需依賴事前完整規劃。

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