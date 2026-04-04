南加破獲逾5000萬元醫療詐欺 8人落網 涉5安養中心

司法部 2日宣布，有8人涉嫌醫療保健和安寧療護詐欺案被捕且被聯邦提控。聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，8名被告被控在洛杉磯及周邊地區經營具詐欺性的臨終關懷機構（Hospice），利用非末期病患向聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡）等醫療保健系統騙取費用，涉案金額逾5000萬元。

聯邦檢察官辦公室指出，其中5樁案件涉及洛杉磯地區格蘭岱（Glendale）、阿提夏（Artesia）、塔扎納（Tarzana）和西米谷（Simi Valley）等地的安寧療護中心。8名被告包括3名護士、一名脊椎按摩師和一名心理學家。

由川普總統任命的助理檢察官埃薩利在記者會中表示，「我們對詐欺納稅人的犯罪分子零容忍。」；他並指控，加州 是「詐欺王國」。

10周查封221臨終機構

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)主任奧茲(Mehmet Oz) 在記者會上表示，聯邦官員在過去10周內「查封」了221家臨終關懷機構。

CMS負責認證安寧療護機構，允許獲認證機構接收可獲政府補貼醫療保險的患者。奧茲說：「我們將審查加州每一家安寧療護機構。」

2日公布的最大樁Medicare詐欺案，涉及一家位於阿特西亞安寧療護機構。法庭文件顯示，執業護士米納德（Lolita Beronilla Minerd）擁有並經營位於阿提夏的托潘加安寧療護公司（Topanga Hospice Care Inc.）；她利用該機構向Medicare提交總額逾900萬元虛假安寧療護索賠，Medicare已支付超過800萬元。

聯邦調查局指稱，其他被捕者還包括吉爾夫婦（Gladwin和Amelou Gill），他們共同擁有626臨終關懷公司（626 Hospice Inc.），以St. Francis Palliative Care名義經營業務。法庭文件顯示，吉爾夫婦涉嫌不法支付非絕症患者回扣，向Medicare提交逾520萬元虛假索賠，Medicare已支付超過400萬元。

當局還宣布對一名洛杉磯護士提起訴訟，該護士利用塔扎納一家安寧療護中心提交逾380萬元索賠，Medicare支付了部分費用；涉案金額約340萬元。她尚未被捕。

逾700家恐有詐欺風險

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，洛杉磯郡約有1800家臨終關懷機構，其中有超過700家存在加州定義的詐欺風險。副總統范斯（JD Vance）近期被任命為反詐欺行動小組負責人之後，全國打擊詐欺的力道明顯增強。